Tarcísio cita digitalização e IA como prioridades para eventual segundo mandato

A declaração foi feita em entrevista após o evento de lançamento da candidatura do prefeito de Osasco, Rogério Lins

Segundo Tarcísio, a tecnologia deverá ser aplicada principalmente nas áreas de saúde e segurança pública

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que uma das prioridades de um eventual segundo mandato será tornar o Estado mais “digital” e ampliar o uso de inteligência artificial na prestação de serviços públicos

A declaração foi feita em entrevista após o evento de lançamento da candidatura do prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos-SP), a deputado estadual, neste domingo, em Osasco, na Grande São Paulo. Segundo Tarcísio, a tecnologia deverá ser aplicada principalmente nas áreas de saúde e segurança pública, com o objetivo de aproximar o governo da população.

“A prioridade vai ser mostrar que temos condição de ter um Estado mais digital, com mais inteligência artificial”, afirmou Tarcísio. “Inteligência artificial que vai nos ajudar na prestação de serviço de saúde, na segurança pública, que vai aproximar o Estado do cidadão”, acrescentou.

O governador também citou compromissos específicos para Osasco e afirmou que pretende manter ações em parceria com a prefeitura. Entre as iniciativas mencionadas estão a implantação de um Ambulatório Médico de Especialidades (AME), a instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros na Zona Norte e investimentos em moradia na Vila dos Remédios.

Tarcísio afirmou ainda que há previsão de construção de mais dois conjuntos habitacionais na cidade e citou obras de mobilidade e drenagem. “Tem uma série de ações que já estão em andamento, já estão planejadas”, disse.

Ao comentar a escolha de Osasco para seu primeiro ato público de campanha, Tarcísio afirmou que a cidade é estratégica para a região metropolitana. Segundo o governador, a escolha sinaliza que a Grande São Paulo terá atenção específica em um eventual segundo mandato.