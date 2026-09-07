Tarcísio cobra esclarecimento sobre envolvimento de Moraes com Vorcaro: ‘Não está acima da lei’

Declaração foi feita nesta segunda-feira (07), durante ato do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) realizado na Avenida Paulista, em São Paulo

O candidato à reeleição ao governo do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) da início a sua campanha eleitoral participando de um encontro com mulheres em Osasco na Grande São Paulo neste domingo (16)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cobrou esclarecimento sobre as últimas revelações envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e as conversas com o ex-banqueiro, Daniel Vorcaro.

“Estamos aqui para protestar e reagir ao poder absoluto. As últimas revelações sobre Moraes no Supemo precisam ser esclarecidas e precisam de respostas. Ta na hora do tribunal seunir para apurar e dar as respostas que a sociedade precisa, porque ninguém está acima da lei”, declarou Tarcísio.

A declaração foi feita nesta segunda-feira (07), durante ato do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) realizado na Avenida Paulista, em São Paulo. Durante sua fala, Tarcísio também reforçou que nenhuma pessoa está acima da constituição. “Todos precisam se submeter ao império da lei, doa a quem doer”.

Ao lado de Flávio, o governador de São Paulo exaltou o candidato e disse que ele é o herdeiro do legado do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Se em 1822 fomos capazes de reescrever nossa história, precisamos reescrever mais uma vez, hoje vamos declarar nossa independência da corrupção, independência do PT que nada acrescentou para nós.”, disse o governador.