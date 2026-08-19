‘Fizemos privatização onde era necessário’, diz Tarcísio ao citar Sabesp

Candidato à reeleição ao governo de SP afirmou, em sabatina ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, que privatizações e concessões foram adotadas para melhorar serviços públicos

O candidato à reeleição ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta-feira (19) que o governo estadual realizou privatizações e concessões em setores considerados necessários para melhorar a prestação de serviços públicos. Tarcísio foi sabatinado no Jornal da Manhã, da Jovem Pan.

“Fizemos privatização onde era necessário. A gente procurou fazer privatizações e concessões naquilo que consideramos essencial, para prover um melhor serviço público”, afirmou. Candidato à reeleição ao governo de SP, Tarcísio de Freitas

Tarcísio citou o saneamento básico como um dos setores em que, segundo ele, a participação privada foi necessária para ampliar os investimentos e alcançar a universalização dos serviços de água e esgoto.

A Sabesp, empresa de saneamento básico citada por Tarcísio, foi privatizada em julho de 2024, em uma operação de R$ 14,8 bilhões que reduziu a participação do governo paulista para 18%. A Equatorial adquiriu 15% da companhia por R$ 6,9 bilhões.

“A gente não conseguiria fazer a universalização do saneamento, fazer a água e o esgoto chegarem a todo mundo, se a gente não fizesse o que nós fizemos, e é fácil comprovar isso”, disse.

O atual governador ainda mencionou a situação de municípios da Grande São Paulo para destacar o cenário que, segundo ele, existia antes das medidas adotadas pelo governo.

Tarcísio afirmou que Guarulhos, segunda maior cidade do estado, tratava 2% do esgoto até período recente. Também citou Caieiras, Cajamar, Franco da Rocha e Francisco Morato, que, segundo ele, não tratavam esgoto em 2022. O governador também mencionou o distrito de Perus, na capital paulista.

“Até outro dia, Guarulhos, segunda maior cidade do estado de SP, tratava 2% do esgoto. É impressionante isso, mas é real. Caieiras, Cajamar, Franco da Rocha e Francisco Morato tratavam 0% em 2022. Perus também. Então a gente tinha um desafio gigantesco” Tarcísio de Freitas

Tarcísio também relacionou os investimentos em saneamento às ações de despoluição dos rios Tietê e Pinheiros. Segundo ele, a melhoria da qualidade dos rios depende da ampliação da coleta e do tratamento de esgoto.

“Sempre se falou em campanhas na despoluição do Tietê e do Pinheiros, e isso é impossível sem a gente investir em saneamento básico”, declarou.

Tarcísio afirmou ainda que o Estado prevê investimentos de R$ 70 bilhões em saneamento básico até 2029. De acordo com ele, os recursos serão destinados à universalização dos serviços nos 371 municípios atendidos pela Sabesp.

“E a gente tá investindo R$ 70 bilhões em saneamento básico até 2029 pra fazer universalização nos 371 municípios que são alcançados pela Sabesp”, disse o atual governador.

*Com informações do Estadão Conteúdo