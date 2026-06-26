Tarcísio se pronuncia sobre conflito entre Michelle e Flávio Bolsonaro

O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), definiu, nesta sexta-feira (26), o recente conflito entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o seu afilhado e pré-candidato pelo Partido Liberal (PL), Flávio, como uma “questão familiar”.

Tarcísio, que chegou a ser cogitado como candidato à presidência em filiação com o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que tem certeza de que a situação será resolvida em breve. “Essa questão da Michelle com ele é uma questão familiar. E é uma questão de que a gente tem certeza de que, lá na frente e em um tempo breve, eles vão chegar a um entendimento.”

De acordo com o governador, chegar a uma resolução para o problema é importante para deixar o grupo político unido novamente. “O grupo tem que estar unido porque o enfrentamento vai ser difícil; a gente vai ter que fazer um confronto de projetos e de visões de futuro, e quanto mais unido a gente estiver, melhor vai ser”.

Vice de Flávio

Tarcísio ainda deu sua opinião sobre a escolha de quem será o vice do pré-candidato pelo Partido Liberal nas eleições de outubro. Para ele, Flávio não pode abrir mão de escolher pessoalmente quem será o nome de quem vai lhe acompanhar durante a corrida eleitoral.

O governador lembrou que fez questão de escolher quem seria seu vice e destaca a importância de que o filho do ex-presidente faça o mesmo e escolha alguém com quem fique confortável, salientando que o vice é “companheiro para uma jornada”.

Flávio x Michelle

A esposa do ex-presidente publicou um vídeo em suas redes sociais na quarta-feira (24), dizendo ter sido humilhada por Flávio: “Ele me maltratou e disse que eu deveria ficar de fora das decisões do partido”. Michelle afirmou ainda que o enteado vai toda semana à sua casa e nunca disse querer seu apoio na candidatura.

Segundo a ex-primeira-dama, Flávio a “apunhalou” ao defender o deputado André Fernandes (PL-CE), que é presidente do PL no Ceará. Fernandes declarou apoio ao pré-candidato ao governo do Ceará, Ciro Gomes (PSDB), que, conforme Michelle, chamou o próprio Flávio e seus irmãos de corruptos e de “ovos de serpentes nazistóides”.

O pré-candidato pelo Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, negou as acusações, afirmando que nunca humilhou nenhuma mulher e que reconhece o trabalho de Michelle como presidente do PL Mulher e o cuidado que ela tem com seu pai, Jair. Ele ainda pediu desculpas caso tenha ofendido a madrasta.