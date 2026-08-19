Tebet elogia vacinação de Tarcísio: ‘Que bom que ele é a favor de vacinas’

Mesmo sendo oposição, candidata ao Senado por São Paulo elogia governador e reforça que população seja vacinada contra o sarampo

A candidata ao Senado por São Paulo, Simone Tebet (PSB), destacou nesta quarta-feira (19) a decisão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de se vacinar contra o sarampo. A declaração foi feita durante o evento Hora do Voto promovido pela OAB-SP.



Tebet afirmou que, embora faça oposição política a Tarcísio e não o tenha como candidato, considera positiva a atitude do governador em relação à vacinação.

“Que bom. Não sei se é antes tarde do que nunca. Não sei se ele pensava assim sobre a vacinação. Provavelmente o governador já deve ter sido vacinado, acho que ele não é antivacina. Então, que bom”, afirmou.

A declaração ocorre em um contexto no qual Tarcísio é um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e integra o campo político identificado com o bolsonarismo. Durante a pandemia de Covid-19, Bolsonaro ficou marcado por declarações e posições críticas à vacinação contra a doença. A decisão de Tarcísio de se vacinar contra o sarampo, portanto, foi destacada por Tebet como uma atitude favorável à imunização, independentemente das divergências políticas entre os dois.



A candidata também aproveitou o evento para anunciar que irá tomar a segunda dose da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola.

“Eu fico feliz porque quem ganha é a sociedade brasileira porque um governador dizer ‘tome vacina porque é importante’”, disse Tebet.

Na sequência, a ex-ministra fez um apelo para que a população mantenha a vacinação contra o sarampo em dia e alertou para o risco de a doença voltar a ganhar força no estado de São Paulo.

“Eu aproveito para dizer para vocês que vou tomar a segunda dose da tríplice viral, que é contra o sarampo. Vá tomar. Sarampo, que parece uma doença da infância, não vamos deixar que isso vire uma epidemia em SP”, afirmou.

Tebet encerrou a fala reforçando que pretende tomar a segunda dose justamente para dar visibilidade à importância da vacinação. “A primeira eu tomei na infância, eu vou tomar a segunda dose pra gente mostrar o quanto é importante”, declarou.