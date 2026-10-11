Telma de Souza, única mulher a ser prefeita de Santos, morre aos 82 anos

Velório foi realizado nesto domingo (11) no Palácio José Bonifácio; a cerimônia de despedida esta marcada para as 19h

Morreu na noite de sábado (10), aos 82 anos, Telma de Souza (PT), ex-prefeita de Santos e única mulher a administrar a cidade. Ela estava internada no Hospital Mont Serrat, na Vila Mathias.

A confirmação da morte foi dada pelo Instituto Telma Souza. “O InstitutoTelma Souza comunica, com profundo pesar, o falecimento da ex-prefeita de Santos, deputada e vereadora Telma de Souxa, aos 82 anos.”, diz ao comunicado.

Em nota, o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, prestou as condolências.

“É com tristeza que recebi a notícia do falecimento da ex-prefeita de Santos Telma de Souza. Única mulher a administrar Santos, Telma teve uma vida pública intensa, sendo vereadora, deputada estadual e federal. Sua gestão foi reconhecida pelos santistas e seu trabalho foi além dos mandatos que exerceu, com a criação do Instituto para o Desenvolvimento da Baixada Santista, depois renomeado em sua homenagem. Aproveito para deixar um abraço fraterno aos parentes, amigos e cidadãos santistas”, diz a nota de Alckmin.

O velório foi realizado nesto domingo (11) no Palácio Jo´se Bonifácio. A cerimônia de despedida esta marcada para as 19h, no Memorial Necrópole Ecumênica.

Telma foi vereadora entre 1983 e 1986, deputada estadual em 1987 e 1988 e prefeita de Santos de 1989 a 1992. Ela também exerceu três mandatos como deputada federal, entre 1995 e 2007, e voltou à Câmara de Santos como vereadora entre 2017 e 2024.