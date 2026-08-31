The Economist chama Renan Santos de ‘Dark Horse’ em matéria sobre o candidato

A revista fez a publicação minutos antes da decisão do ministro Dias Toffoli de suspender a campanha de Renan

A revista britânica The Economist publicou uma matéria chamando o candidato à Presidência do Brasil Renan Santos (Missão) de “dark horse”, “azarão” em tradução livre.

A publicação foi antes da decisão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Dias Toffoli, que suspendeu a campanha de Renan à Presidência da República. O The Economist, que adicionou uma nota informando sobre a suspensão do ministro.

O texto compara Renan com Javier Milei, o presidente da Argentina, ao associá-lo à economia e a falta de experiência antes de tentar ser presidente do país. “Assim como Milei, ele é obcecado pela economia de livre mercado. Como Milei, Santos é um político sem experiência prévia no cenário político”, escreveu a revista.

Ao final, eles afirmam que Renan, apesar de a campanha ainda estar no início, virou uma opção além do bolsonarismo. “Mesmo que Santos não vença desta vez, ele já ofereceu à direita brasileira algo extremamente valioso: uma alternativa ao bolsonarismo.

Cancelamento da candidatura

O ministro do TSE afirmou ter identificado um dos perfis de Renan no Instagram com cerca de 2,4 milhões de seguidores. Segundo a decisão, a conta veiculava propaganda eleitoral e aparecia em recomendações de outros candidatos.

“Em simples consulta ao primeiro deles, que conta com 2,4 milhões de seguidores, constatei que o perfil veicula propaganda eleitoral, atrai recomendações de outros candidatos (que, portanto, igualmente não informaram os endereços à Justiça Eleitoral) e está sendo recomendado por esses candidatos”, Toffoli na decisão.

No Direito Eleitoral brasileiro, o termo técnico correto para o bloqueio de um registro é indeferimento ou cancelamento da candidatura. Quando a Justiça Eleitoral nega ou barra um registro, o partido, a coligação ou o próprio candidato possui caminhos jurídicos e políticos muito claros a seguir.

De acordo com a decisão, Renan Santos está proibido de: