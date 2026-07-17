Tour de Flávio com mulheres pelo país busca atrair eleitorado feminino

O pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro escalou um trio de mulheres para percorrer o Brasil na tentativa de apresentar propostas ao eleitorado feminino e blindar a imagem do senador após desgaste com a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro.

A mulher de Flávio, Fernanda Bolsonaro, a deputada federal Simone Marquetto (PP-SP) e a ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, serão as responsáveis por apresentar as propostas de Flávio para as mulheres.

O ponto de partida ainda não foi definido pela equipe de pré-campanha, mas a expectativa é que comece após a convenção nacional do Partido Liberal, marcada para 25 de julho, em São Paulo.

“Vamos percorrer ao máximo os estados . Levar esse plano de governo do Flávio para que as mulheres conheçam. Foi pensando com muita responsabilidade e viabilidade de execução”, avalia a deputada Simone Marquetto.

Uma das estratégias é não focar somente em pautas ideológicas e, sim, na tentativa de aproximar a eleitora independente, considerada decisiva nesta corrida eleitoral.

A definição dos nomes escolhidos para compor o tour não foi em vão. A crise com Michelle Bolsonaro colocou Fernanda Bolsonaro na campanha para proteger a imagem do marido, que está desgastada perante ao eleitorado feminino. Daniella Marques traz consigo boa aceitação das empresárias mulheres e bom trânsito em diferentes setores da economia. Já a deputada federal Simone Marquetto dialoga com as mulheres religiosas, principalmente, do Nordeste, e quer levar sua experiência de municipalidade a campanha.