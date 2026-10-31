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Trump diz não ter plano de reunião, mas diz que Flávio pode ficar nos EUA pelo tempo que quiser

Mais cedo neste sábado, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que os EUA não facilitaram a fuga de Flávio

Estadão Conteúdo

Flávio e Trump
Trump diz não ter plano de reunião, mas diz que Flávio pode ficar nos EUA pelo tempo que quiser Reprodução / Redes Sociais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite deste sábado, 31, que não tem planos de se reunir com o senador e candidato derrotado nas eleições presidenciais brasileiras, Flávio Bolsonaro (PL). Ressaltou, porém, que o senador pode permanecer no país “pelo tempo que quiser”.

“Não tenho planos de me reunir com ele, mas ele foi tratado de forma mesquinha”, disse o republicano durante a festa anual de Halloween realizada no clube privado Mar-a-Lago, na Flórida. “A eleição foi uma desgraça, na minha opinião. Ele pode ficar aqui pelo tempo que quiser.”

Mais cedo neste sábado, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que os EUA não facilitaram a fuga de Flávio, alegando que ele já tinha um visto garantido e que Trump tomou a decisão de permitir que ele entrasse no país.

Ele também disse que Trump havia deixado claro que, se Flávio chegasse a uma alfândega nos EUA, “receberia um ‘parole’ autorização temporária por razões humanitárias” para permanecer no país.

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