Um dos nomes mais influentes da política do RJ, Eduardo Paes tenta governar o estado

Candidato do PSD acumulou passagens pelo Poder Legislativo federal e municipal, pelo Secretariado de Estado e pela Prefeitura do Rio de Janeiro

Eduardo da Costa Paes (PSD) é candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Ele concorre principalmente com Douglas Ruas (PL), os mais bem colocados nas pesquisas recentes. Sua vice na chapa é Jane Reis (MDB).

Paes é um dos nomes mais influentes da gestão pública no estado do Rio de Janeiro. Com uma trajetória política construída ao longo de mais de três décadas, acumulou passagens pelo Poder Legislativo federal e municipal, pelo Secretariado de Estado e pela Prefeitura do Rio de Janeiro.

Nascido em 14 de novembro de 1969 na cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes é filho do advogado Valmar Souza Paes e da professora Consuelo da Costa Paes. Criado na Zona Sul carioca, ingressou na vida pública ainda jovem. Paes é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). É casado com Cristine Paes, com quem tem dois filhos, Bernardo e Isabela.

Sua experiência administrativa pública teve início em 1993, quando, aos 23 anos, foi nomeado subprefeito da Barra da Tijuca e Jacarepaguá pelo então prefeito Cesar Maia. A visibilidade adquirida na gestão local projetou sua carreira para os cargos eletivos. Foi eleito para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 1996.

Paes cumpriu dois mandatos consecutivos no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, atuou na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e teve papel de destaque na CPI do Mensalão durante seu período no PSDB. Antes de assumir o comando da capital, atuou como Secretário Municipal de Meio Ambiente (2001–2002) e Secretário de Estado de Turismo, Esporte e Lazer do Rio de Janeiro (2007–2008), coordenando ações de preparação para os Jogos Pan-Americanos de 2007.

Prefeitura do Rio

A consolidação de Paes como liderança executiva deu-se no comando do Palácio da Cidade. Seu primeiro mandato começou quando ele foi eleito pelo PMDB em 2008, e depois foi reeleito em primeiro turno em 2012. Esteve à frente da cidade durante um ciclo de grandes intervenções urbanas e eventos globais, como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos do Rio 2016.

A gestão foi marcada pela revitalização da Região Portuária (Porto Maravilha) e pela expansão da rede de transporte coletivo por ônibus (BRT) e bonde elétrico (VLT). Entre 2013 e 2016, presidiu o C40 (Climate Leadership Group), rede global de grandes cidades voltada ao combate às mudanças climáticas.

Após deixar a prefeitura em 2016, atuou como consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e executivo na iniciativa privada. Retornou ao comando da cidade ao vencer as eleições municipais de 2020 pelo Democratas (DEM).

Nas eleições de 2024, já filiado ao Partido Social Democrático (PSD), conquistou o quarto mandato no Palácio da Cidade, tornando-se o primeiro prefeito a atingir essa marca na história do município.

Apoio de Lula

O presidente e candidato à reeleição, Lula (PT), defendeu Eduardo Paes ao governo do Estado. A declaração aconteceu durante ato realizado no Estádio Moça Bonita, em Bangu, na zona oeste da capital, com capacidade para cerca de 9 mil pessoas. O evento começou com mais de 1 hora de atraso.

Eduardo Paes não é apenas meu amigo. É uma necessidade para o povo do Rio de Janeiro Presidente Lula

Lula afirmou que Paes “gosta de samba e gosta de demonstrar sua competência”.