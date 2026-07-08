Valdemar diz que Bolsonaro sararia ‘na hora’ caso fosse solto: ‘Sairia pulando de alegria’

A declaração foi feita a jornalistas nesta quarta-feira (8), durante encontro em Brasília para discutir o desenvolvimento econômico do país

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse em entrevista a jornalistas nesta quarta-feira (8) que o quadro de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro melhoraria caso ele fosse solto. “Ele está com a saúde complicada por causa da situação que ele está. Caso ele fosse solto ele sairia de lá pulando de alegria, sara na hora”, declarou Valdemar.

Ele disse ainda que Bolsonaro “nunca fez nada fora da lei” e que há um “excesso de zelo” com o ex-presidente. “Hoje foram até a casa dele de novo, né? Ele não tem paz”, completou.

Nesta quarta a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência de Bolsonaro, mas não apreendeu nenhum item, segundo relatório da PF sobre a ação.

O texto confirmou a versão da defesa do capitão da reserva. O mandado buscava armas, munições, acessórios e documentos de registro. “A defesa já havia informado previamente o paradeiro de todas as armas. Resultado: nada foi encontrado. É lamentável que um ex-presidente da República ainda seja submetido a esse tipo de ação”, disse o advogado João Henrique de Freitas.

Valdemar comentou também sobre a relação conturbada de Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro e afirmou que os dois não se falam mais desde que a ex-primeira-dama publicou o vídeo em que diz ter sido “maltratada” e “humilhada” pelo filho de Bolsonaro.

Ele afirmou, porém, que vai conversar e tentar novamente a reaproximação entre os dois. “Eles têm dificuldade. Primeiro vou falar com o Flávio e depois vou insistir com a Michelle, eles têm que fazer as pazes para ganharmos as eleições”, disse o presidente da sigla.