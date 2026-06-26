Valdemar sobre Flávio e Michelle: ‘Se não nos entendermos, vamos perder a eleição’

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, adiantou seu retorno de Miami ao Brasil com o objetivo de resolver o conflito entre Flávio e Michelle Bolsonaro, após críticas da ex-primeira-dama ao seu enteado e pré-candidato pelo partido, Flávio Bolsonaro.

Em entrevista à GZH, Valdemar afirmou que os dois precisam chegar a um entendimento às vésperas da eleição presidencial. “Se nós não nos entendermos, nós perdemos a eleição e quem vai pagar é o Bolsonaro.”

O recente conflito entre Michelle e Flávio foi motivado pelo apoio do pré-candidato do partido a Ciro Gomes (PSDB) na disputa eleitoral do Ceará. A ex-primeira-dama é contra a decisão e disse que foi humilhada pelo enteado quando tentou comunicar sua opinião. Conforme Costa Neto, o apoio do PL a Ciro não é a preferência do partido, mas é fundamental para que não percam para o PT.

Ciro briga até com o irmão, briga com a família toda, é o jeito dele, mas o que acontece, não se trata da nossa preferência. O Ciro é um homem sério, que tem muitos defeitos, teve defeitos de atacar todo mundo, mas é o único que tem chance de vencer o PT. Se nós não formos com ele, o governador do Ceará vai ser o PT; se nós formos com ele, ele ganha a eleição.

Desrespeito

Na entrevista, Valdemar diz que não acredita ter acontecido desrespeito por parte de Flávio, como acusou Michelle. Na visão dele, a briga é motivada por questão de apoios políticos. “Em vários lugares temos problemas, não é só lá, não; é que lá ela tem uma candidata muito forte, que vai ser deputada federal nossa.”

O presidente do Partido Liberal destaca que Michelle é muito importante para o partido, principalmente pelo que fez pelo PL Mulher, e é indispensável nesse momento em que Flávio está com a eleição quase empatada com Lula. Porém, afirma que a ex-primeira-dama precisa ser convencida.

Declaração de Michelle

A esposa do ex-presidente publicou um vídeo em suas redes sociais na quarta-feira (24), dizendo ter sido humilhada por Flávio: “Ele me maltratou e disse que eu deveria ficar de fora das decisões do partido”. Michelle afirmou ainda que o enteado vai toda semana à sua casa e nunca disse querer seu apoio na candidatura.

Segundo a ex-primeira-dama, Flávio a “apunhalou” ao defender o deputado André Fernandes (PL-CE), que é presidente do PL no Ceará. Fernandes declarou apoio ao pré-candidato ao governo do Ceará, Ciro Gomes (PSDB), que, conforme Michelle, chamou o próprio Flávio e seus irmãos de corruptos e de “ovos de serpentes nazistóides”.

Ela é contra o PL apoiar Ciro Gomes ao governo do estado e quer que a vereadora Priscila Costa (PL-CE) seja uma das candidatas ao Senado do partido. O deputado André Fernandes disse na véspera que o desejo de Michelle não mudaria em nada a decisão do partido.

No vídeo, Michelle se manifestou sobre a decisão de se unir a Ciro Gomes e deixar o senador Eduardo Girão (Novo-CE) e Priscila Costa de escanteio:

É para se unir a esse homem que o PL do Ceará está abandonando um candidato legítimo da direita? É para se unir a esse homem que estão perseguindo e tentando retirar da disputa uma mulher nordestina que dedicou tudo ao movimento em defesa da vida?

Resposta de Flávio

O pré-candidato pelo Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, negou as acusações, afirmando que nunca humilhou nenhuma mulher e que reconhece o trabalho de Michelle como presidente do PL Mulher e o cuidado que ela tem com seu pai, Jair. Ele ainda pediu desculpas caso tenha ofendido a madrasta.

Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que representa para o Brasil.

O filho do ex-presidente disse que tentou contato com Michelle na manhã desta quarta-feira (24) para convidá-la a participar de uma reunião organizada pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF) com lideranças femininas, mas que não recebeu retorno.