Viana protocola pedido de prisão do diretor-geral da PF após afastamento

Andrei Rodrigues foi afastado nesta terça-feira (8) do cargo da Polícia Federal por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF)

O senador Carlos Viana (Podemos-MG) protocolou nesta terça-feira (8) pedidos de prisão e afastamento de autoridades, além de solicitações de investigação e convocação de integrantes da Polícia Federal, em meio à crise envolvendo o suposto monitoramento ilegal de autoridades da República. À tarde, ele também pretende protocolar novos pedidos no Supremo Tribunal Federal (STF).

Viana pediu ao ministro André Mendonça, do STF, a prisão do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e do delegado-chefe do serviço de inteligência da corporação. O senador também solicitou o afastamento de Rodrigues e a apuração de eventual uso indevido de recursos públicos na elaboração de relatórios que, segundo ele, teriam sido utilizados ilegalmente para incriminar um ministro do Supremo.

“É meu entendimento como senador que o ministro André Mendonça, diante dos fatos graves revelados de monitoramento ilegal de uma autoridade da República, deveria ter determinado de imediato a prisão do diretor-geral da Polícia Federal, senhor Andrei Rodrigues, e também do delegado-chefe do Serviço de Inteligência” Senador Carlos Viana

Os pedidos também foram encaminhados à Corregedoria da Polícia Federal, ao Tribunal de Contas da União (TCU), à ministra Cármen Lúcia, do STF, e ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Pedidos ao Senado

Carlos Viana solicitou à ministra Cármen Lúcia que cobre de Davi Alcolumbre um posicionamento sobre a instalação do Conselho de Ética, a abertura de investigação sobre a atuação do presidente do Senado e a análise de pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes.

O senador defendeu ainda a convocação de diretores da PF para prestar esclarecimentos ao Senado e a abertura de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI). Segundo ele, o Congresso precisa interromper o recesso e retomar os trabalhos para acompanhar os desdobramentos da crise.

“O silêncio do Senado só interessa a quem não quer ser investigado, a quem não quer dar declarações ao nosso país e nós não podemos admitir essa omissão que chega a ser quase criminosa”, declarou.

Viana também criticou a decisão do governo federal de recorrer contra uma decisão judicial relacionada ao caso e defendeu que as instituições atuem de forma técnica e independente.

Cobranças ao governo e ao STF

Na fala, o senador cobrou esclarecimentos do procurador-geral da República, Paulo Gonet, sobre seu suposto envolvimento com o banqueiro Daniel Vorcaro, alvo de investigações. Viana disse que não está pré-condenando ninguém, mas que as suspeitas precisam ser esclarecidas.

À tarde, Carlos Viana pretende protocolar pessoalmente no STF pedidos de afastamento de Gonet do caso Vorcaro e do ministro Alexandre de Moraes. Ele também deve cobrar de Davi Alcolumbre a convocação de uma sessão extraordinária do Senado.

As acusações e os pedidos apresentados pelo senador ainda dependem de análise das autoridades competentes. Não há, até o momento, confirmação de que os afastamentos ou prisões solicitados tenham sido determinados.