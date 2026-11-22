Zanin interrompe julgamento de ex-ministro de Lula por suspeita de desvio de emendas
O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), interrompeu neste domingo (22) o julgamento virtual da denúncia contra o deputado federal Juscelino Filho (PSDB-MA), ex-ministro das Comunicações do governo Lula. O parlamentar é acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de envolvimento em um esquema de desvio de emendas parlamentares no Maranhão.
Zanin apresentou um pedido de destaque, que transfere o julgamento para uma sessão presencial da Primeira Turma do STF. A análise será reiniciada, e uma nova data deverá ser definida pela presidente do colegiado, ministra Cármen Lúcia.
Antes da interrupção, o ministro Flávio Dino havia sido o único a votar. Ele se manifestou pelo recebimento integral da denúncia, o que tornaria Juscelino réu pelos crimes de organização criminosa, fraude em licitação, peculato e corrupção ativa.
O julgamento começou na sexta-feira (20) e estava previsto para terminar em 30 de novembro. Além de Zanin, Dino e Cármen Lúcia, a Primeira Turma é composta pelo ministro Alexandre de Moraes.
Entenda as acusações contra Juscelino Filho
Segundo a PGR, Juscelino teria utilizado emendas parlamentares para direcionar recursos públicos a obras de pavimentação em Vitorino Freire (MA), município administrado à época por sua irmã, Luanna Rezende.
A investigação aponta que parte das estradas construídas teria beneficiado propriedades rurais da família do parlamentar.
Um dos contratos investigados, no valor de R$ 7,5 milhões, previa a pavimentação de 18,6 quilômetros de estradas entre os povoados de Furo e Jatobá. Segundo a denúncia, parte do trajeto passava por propriedades de Juscelino e de sua irmã.
A PGR também aponta suspeitas de irregularidades na liberação dos recursos. O empresário Eduardo José Barros Costa, conhecido como Eduardo DP, teria transferido R$ 40 mil a um fiscal da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), responsável pela fiscalização do contrato.
Após o depósito, o servidor teria autorizado o pagamento de R$ 1,5 milhão pela obra. Documentos citados na investigação indicam que a liberação exigia a conclusão de 20,49% dos serviços, mas uma medição posterior apontou execução de apenas 9,32%.
Juscelino nega as acusações. Sua defesa afirma que o parlamentar apenas destinou emendas para obras públicas, sem participação nos processos de licitação, execução ou fiscalização dos contratos. Os advogados também questionam a validade de provas obtidas durante a investigação.
Ex-ministro deixou governo após denúncia da PGR
Juscelino Filho pediu demissão do Ministério das Comunicações em abril de 2025, após a apresentação da denúncia pela PGR.
Na ocasião, afirmou que deixava o cargo para evitar constrangimentos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e se defender das acusações fora do governo. O parlamentar reassumiu o mandato na Câmara dos Deputados e foi reeleito em outubro de 2026.
O caso também foi alvo da Operação Benesse, da Polícia Federal (PF). Em junho de 2024, Juscelino foi indiciado por suspeitas de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Em agosto deste ano, o STF abriu um novo inquérito contra o ex-ministro, também relacionado à destinação de emendas parlamentares.
Na época, a defesa afirmou à Jovem Pan que os fatos investigados já haviam sido esclarecidos em outros procedimentos e reiterou que todas as emendas indicadas por Juscelino seguiram as regras legais.
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