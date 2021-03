Ao vivo: Psiquiatra Valentim Gentil é o entrevistado do ‘Direto ao Ponto’ desta segunda-feira

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Valentim Gentil um dos médicos psiquiatras mais renomados do país



O “Direto ao Ponto”, da Jovem Pan, entrevista nesta segunda-feira, 1º, a partir das 21h30, Valentim Gentil um dos médicos psiquiatras mais renomados do país. Gentil é professor de psiquiatria da Universidade de São Paulo (USP), membro permanente do Conselho Diretor do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e uma sumidade em estudos do cérebro e depressão. Com mais de 50 anos de carreira, o experiente profissional de saúde tem como áreas de interesse profissional a regulação do humor normal, a importância da angústia como resposta emocional, o tratamento dos transtornos ansiosos e do humor, e o aprimoramento dos serviços e das políticas públicas de saúde mental. Na sabatina da Jovem Pan, ele falará sobre a depressão na pandemia. O programa comandado pelo apresentador Augusto Nunes terá na bancada Maria Cristina Poli, jornalista e apresentadora com passagens por emissoras como Globo e Cultura, Fernanda Bassette, jornalista especializada em saúde e bem-estar, Helena Galante, editora da revista “Veja SP”, e Fernando Rocha, jornalista e ex-apresentador do programa “Bem-Estar”, da Globo.

A pandemia do coronavírus é tratada pelo programa semanal da Jovem Pan com a magnitude que o tema merece. Na última segunda-feira, foi sabatinado pela bancada de Augusto Nunes o médico Jorge Kalil Filho, professor titular de imunologia clínica e alergia da Faculdade de Medicina da USP. Na entrevista, ele reforçou a necessidade de vacinação geral da população para conter a Covid-19. “O Brasil tem uma capacidade de vacinação fantástica. Temos 38 mil salas de vacinação espalhadas pelo país, mais de 120 mil pessoas treinadas para a vacinação. O Brasil começou muito mal a sua vacinação, quando comparado com o mundo, mas tem vacinado bem, em um ritmo bom e acelerado. Para isso precisamos de vacina”, destacou Kalil Filho. Também abordaram a pandemia no “Direto ao Ponto” o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o secretário de Educação do governo de São Paulo, Rossieli Soares, o filósofo Luiz Felipe Pondé, o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, e o médico Anthony Wong, que morreu no dia 15 de janeiro, entre outros. A atração vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h, e é transmitido pelo canal Jovem Pan News, no Youtube, e pelo Panflix.