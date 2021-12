Gilson Machado, ministro do Turismo, é o entrevistado do Direto ao Ponto desta segunda-feira

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Roberto Castro/Mtur - 16/09/2021 O ministro do Turismo e ex-diretor da Embratur Gilson Machado Neto "Direto ao Ponto" desta segunda, 20



O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan, recebe nesta segunda-feira, 20, o ministro do Turismo Gilson Machado Neto, que comentará o cenário de reabertura turística do Brasil e as expectativas do governo para os eventos de final de ano. Músico, produtor de eventos, empresário e médico veterinário, Machado é filiado ao Partido Social Cristão (PSC) e foi diretor-presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) antes de assumir o Ministério em dezembro de 2020. Desde o início do governo de Jair Bolsonaro (PL), ele ganhou destaque nas lives do presidente pelas diversas ocasiões em que participou tocando sanfona. Comandada pelo apresentador Augusto Nunes, a entrevista vai ao ar a partir das 21h30 no canal Jovem Pan News, no YouTube, e na Panflix; estarão na bancada os comentaristas da Jovem Pan News Adrilles Jorge e José Maria Trindade, a diretora de redação da “Revista Oeste” Branca Nunes e o jornalista especializado em turismo Eduardo Vessoni, jornalista colaborador do “UOL” e editor do site “Viagem em Pauta”.

O Direto ao Ponto é um dos programas mais renomados da Jovem Pan. No dia 27 de setembro, em edição especial do primeiro aniversário do programa, o entrevistado foi o presidente Jair Bolsonaro (PL). A sabatina semanal também já recebeu figuras relevantes do país como o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). Na edição da última segunda-feira, 13, o programa recebeu o fotojornalista André Liohn, co-autor do livro “Correspondente de Guerra” com o comentarista da Jovem Pan Diogo Schelp. Liohn falou sobre os conflitos armados que cobriu ao redor do mundo e alertou para as tensões internas do Brasil que, em sua visão, podem resultar em um quadro de guerra civil no país. A atração vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h.