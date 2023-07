Kim Kataguiri é o entrevistado do Direto ao Ponto desta segunda-feira

Programa apresentado por Adalberto Piotto é exibido às segundas-feiras, a partir das 21h30

O deputado federal Kim Kataguiri concederá entrevista ao Direto ao Ponto, da Jovem Pan News



O programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan News, recebe nesta segunda-feira, 31, o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP), um dos expoentes do Movimento Brasil Livre (MBL), grupo com ideias liberais conservadoras que surgiu na esteira das jornadas de junho de 2013 e se notabilizou pela campanha pelo impeachment de Dilma Rousseff (PT), entre 2015 e 2016. Em 2018, tornou-se o deputado mais jovem do país ao ser eleito pelo DEM (que se fundiu com o PSL e virou União Brasil). Foi reconduzido ao cargo no último pleito. O programa vai ao ar a partir das 21h30, com Adalberto Piotto no comando.

Um dos programas mais prestigiosos da Jovem Pan, o Direto ao Ponto recebeu neste ano personalidades como Gilberto Kassab, Tarcísio de Freitas, Michel Temer e João Doria. Na última segunda-feira, 24, o entrevistado foi o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que falou sobre sua discussão com Jean Wyllys após ter sido atacado pelo petista. “Não quero fazer uma batalha política desse episódio. Ele fez uma declaração que pode ser enquadrada no crime de homofobia e tem que responder por isso. Fiz a representação no Ministério Público, não tenho pretensão de fazer uma ação individual. Que o Ministério Público tome as providências”, declarou. O Direto ao Ponto vai ao ar todas as segundas-feiras, das 21h30 às 23h. É exibido na TV Jovem Pan News, no YouTube e pelo Panflix.