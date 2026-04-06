Bar no Rio é multado após proibir entrada de clientes dos EUA e de Israel
Tradicional estabelecimento na Lapa exibiu placa na calçada afirmando que cidadãos dessas nacionalidades ‘não são bem-vindos’
O bar Partisan, localizado na Lapa e tradicional reduto boêmio no centro do Rio de Janeiro, foi multado em R$ 9.520 pelo Procon-RJ após proibir a entrada de clientes dos Estados Unidos e de Israel. A autuação ocorreu após o estabelecimento exibir uma placa na entrada com mensagens discriminatórias, medida que rapidamente repercutiu na internet.
A polêmica teve início quando o bar colocou em sua calçada uma placa escrita a giz, com uma mensagem em inglês: “US & Israel Citizens are NOT welcome” (“Cidadãos dos EUA e de Israel NÃO são bem-vindos”). O posicionamento político do estabelecimento estaria atrelado ao conflito no Oriente Médio, entre Irã, Estados Unidos e Israel.
Imagens da placa viralizaram rapidamente nas redes sociais e chegaram ao Procon-RJ. O órgão de defesa do consumidor realizou uma blitz no local, constatou a irregularidade e aplicou a multa de pouco mais de R$ 9,5 mil.
O Procon-RJ reiterou que estabelecimentos comerciais devem acolher e receber bem os consumidores, sendo terminantemente proibido fazer qualquer tipo de distinção ou discriminação por cor, raça, gênero ou nacionalidade.
