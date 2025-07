Lula participa de comemorações na Bahia e viaja para Argentina nesta quarta

Na cúpula do Mercosul, que ocorre entre 2 e 3 de julho, o Brasil assumirá temporariamente a presidência do bloco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca nesta quarta para Buenos Aires, na Argentina, onde participará da cúpula do Mercosul. Antes de seguir para a capital argentina, o presidente cumpre compromissos em Salvador, Bahia, onde participa das celebrações do Dia da Independência da Bahia, comemorado em 2 de julho. Na terça-feira, Lula encaminhou ao Congresso Nacional um projeto para transformar a data em uma comemoração nacional, sem feriado, destacando a importância histórica do evento para a independência do Brasil. A agenda do presidente em Salvador inclui um desfile cívico pela manhã, antes de embarcar para a Argentina no início da tarde.

Na cúpula do Mercosul, que ocorre entre 2 e 3 de julho, o Brasil assumirá temporariamente a presidência do bloco. Além disso, há expectativa de que Lula visite a ex-presidente argentina Cristina Kirchner, que está em prisão domiciliar, embora a visita dependa de autorizações. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência destacou que a proposta de tornar o Dia da Independência da Bahia uma data nacional visa reconhecer o papel dos baianos na independência do Brasil. O presidente Lula ressaltou nas redes sociais que a data é pouco conhecida, mas significativa, pois marca a expulsão definitiva dos portugueses do Brasil em 1823.