Moraes discute investigação de bloqueios de rodovias com procuradores de Justiça

Grupo aponta financiamento de empresários e busca cúpula responsável por atos apontados como ilegais pelo TSE; envolvimento de instituições de Estado foram descartadas

EVARISTO SA/AFP Alexandre de Moraes é presidente do Tribunal Superior Eleitoral



O presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes recebeu procuradores de justiça de São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo na última terça-feira, 8. Eles apresentaram ao ao magistrado informações sobre as investigações em andamento que tratam de bloqueios de rodovias. Até o momento, essas investigações estaduais conseguiram identificar a participação de empresários no financiamento desses atos políticos pelo país. Os procuradores pretendem agora cruzar das investigações com informações disponibilizadas pelo TSE para identificar a cúpula responsável pelo financiamento das manifestações. Depois do encontro, os procuradores falaram com a imprensa e confirmaram que os resultados preliminares dessas investigações permitem descartar o envolvimento de instituições de Estado nas ações. Segundo a última atualização da Polícia Rodoviária Federal, não há mais bloqueios em rodovias brasileiras e apenas uma única interdição parcial de via, em Vilhena (RO). Ao todo, foram desmobilizadas 1.086 paralisações de estradas. As manifestações começaram após a divulgação do resultado das eleições presidenciais. Os manifestantes não então a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pedem “intervenção federal”, “intervenção militar” e “resistência civil”.