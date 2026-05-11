Polícia descarta participação de alunos em explosão de bomba em escola no RJ

A nova linha de investigação aponta que o artefato foi encontrado abandonado no pátio da instituição; os estudantes feridos receberam alta e passam bem

Reprodução / Redes sociais O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (8), no Ciep Lasar Segall, no bairro Areia Branca, em Belford Roxo.



A Polícia Civil do Rio de Janeiro descartou a hipótese de que estudantes tenham levado a bomba caseira que explodiu e feriu dez alunos no CIEP Brizolão 388 Lasar Segall, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

A nova linha de investigação aponta que o artefato foi encontrado abandonado no pátio da instituição. O incidente ocorreu na última sexta-feira (8), quando dois estudantes manusearam o objeto encontrado no pátio da escola, causando a detonação. A investigação está em andamento na 54ª DP (Belford Roxo).

Em nota, a PM informou que todos os menores foram ouvidos por uma equipe da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav). “Após análise técnica e diligências realizadas pelos agentes da distrital, foi constatado que nenhum dos adolescentes levou o artefato para a escola”, revelou.

A suspeita inicial era de que os próprios adolescentes tivessem introduzido o explosivo no colégio. No entanto, após perícia, análise de imagens e oitiva dos alunos feridos, as autoridades concluíram que a bomba já estava no local.

Segundo o Esquadrão Antibomba da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) , o artefato era de fabricação caseira, composto por um cano de PVC, areia, porcas e parafusos. A ausência de um explosivo mais potente, como pólvora, evitou que o incidente se tornasse uma tragédia de maiores proporções.

Os dez estudantes feridos, com idades entre 13 e 15 anos, foram encaminhados para um hospital da região, mas todos receberam alta e passam bem.