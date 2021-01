Dez dicas de limpeza e cuidados com a casa

Em tempos de pandemia do coronavírus, muitos acabam se esquecendo de velhos inimigos que também ameaçam a saúde das famílias; saiba como combater fungos e bactérias no ambiente doméstico

Pixabay/stevepb Por estarem frequentemente úmidas, as máquinas de lavar roupas mofam com facilidade e, por isso, precisam ser limpas regularmente



O trabalho em home office, as compras online e os encontros virtuais se tornaram rotina. Durante a pandemia do coronavírus as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa. Mas para que a residência seja um local realmente seguro é importante alguns cuidados para evitar que o vírus circule nesses espaços. Se precisar sair, atenção para duas dicas valiosas ao retornar. Tire os sapatos que você usou na rua antes de entrar em casa e não se esqueça de lavar as mãos e higienizar os objetos pessoais. Só que existem muitas outras ameaças, além do coronavírus. Alguns ambientes domésticos são um prato cheio para a proliferação de fungos e bactérias causadores de várias doenças. Acompanhe, agora, dez dicas que vão ajudar a eliminar esses microrganismos:

Sempre que for possível, opte por produtos que sejam bactericidas. Principalmente em banheiros e cozinha Não deixe louças sujas espalhadas na pia Troque as esponjas de banho e de cozinha com frequência Muita atenção com a máquina de lavar e a geladeira! Por serem úmidos, mofam com facilidade e precisam ser limpos regularmente Não deixe acumular muita poeira no chão e nos móveis Maçanetas e puxadores são lugares onde todos colocam as mãos e, por isso, lembre-se de higienizá-los Lave as toalhas e os panos de prato de uma a duas vezes por semana. Cuidado com as escovas de dente! Evite porta-escovas fechados e capinhas protetoras. Além da umidade, o calor também contribui para a presença de germes Deixe portas e janelas abertas para o ar circular Para quem tem crianças em casa, desinfete os brinquedos sempre que possível

Que tal adotar esses cuidados? Pode parecer trabalhoso, mas pense: são dez dicas que podem prevenir centenas de doenças. Tá Explicado?

