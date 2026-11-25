O médico radiologista Harley de Nicola explica o papel da consulta, da ressonância magnética e da biópsia, e por que um resultado isolado não confirma o diagnóstico

Um PSA alterado ou uma imagem suspeita na ressonância magnética não confirma, por si só, o câncer de próstata. Entre a primeira suspeita e o diagnóstico, há uma sequência de avaliações que orienta a necessidade de novos exames. Nesse percurso, a qualidade das imagens e sua interpretação especializada ajudam a identificar alterações relevantes e a definir os próximos passos.

No Novembro Azul, é necessário esclarecer que investigar uma suspeita não é o mesmo que recomendar exames para todos os homens. O Instituto Nacional de Câncer (INCA) e o Ministério da Saúde não recomendam o rastreamento populacional de rotina em pessoas sem sintomas. A decisão sobre realizar exames deve considerar o histórico de saúde, os possíveis benefícios e os riscos, como identificar e tratar um tumor que não causaria problemas ao longo da vida (1).

Da consulta à ressonância magnética

A avaliação começa na consulta, quando o médico considera a idade, o histórico familiar, os sintomas e eventuais exames anteriores. Dificuldade para urinar, redução do jato urinário ou sangue na urina merecem investigação, embora possam ter causas benignas. Quando indicados, o exame de sangue para dosagem do antígeno prostático específico (PSA) e o toque retal ajudam a identificar alterações. O PSA pode estar elevado por inflamações ou aumento benigno da próstata, enquanto o toque retal permite avaliar nódulos e mudanças de consistência. Nenhum dos dois confirma isoladamente o câncer (2).

Diante de resultados suspeitos, a ressonância magnética multiparamétrica pode oferecer informações mais detalhadas. O exame permite visualizar a próstata e identificar regiões que merecem atenção, auxiliando na decisão sobre a biópsia e no planejamento da coleta de amostras. No laudo, o radiologista pode utilizar a classificação PI-RADS, uma escala de 1 a 5 que expressa o grau de suspeita de câncer clinicamente significativo. Os níveis 1 e 2 indicam baixa suspeita; o 3 é indeterminado; e os níveis 4 e 5 representam suspeita elevada. Um PI-RADS 4 não significa câncer em estágio 4 (2).

A qualidade da imagem e o papel da biópsia

Para que essas informações orientem decisões clínicas, a qualidade da imagem é fundamental. Um estudo publicado no BJU International, em 2026, acompanhou 246 pacientes encaminhados para biópsia e constatou menos laudos com resultados indeterminados nas ressonâncias de melhor qualidade: 8%, ante 27% nas de qualidade inferior. O resultado mostra que a qualidade técnica não é mero detalhe: imagens adequadas ajudam o radiologista a caracterizar alterações com mais clareza e oferecem informações mais confiáveis para as decisões seguintes (3).

Isso não significa que a ressonância substitua a biópsia. Quando indicada, a coleta de pequenos fragmentos da próstata permite ao patologista examinar o tecido e verificar a presença de células cancerosas. As imagens ajudam a localizar áreas suspeitas, mas a coleta pode incluir outras regiões da glândula. Uma revisão publicada na Nature Communications, em setembro de 2026, reuniu 61 estudos e 26.878 pacientes e apontou que limitar a biópsia apenas às lesões visíveis na ressonância pode deixar tumores sem identificação. A estratégia deve ser definida a partir das características de cada caso (4).

Os próximos passos após os exames

Após a análise, o médico esclarece se houve confirmação da doença e se são necessários exames adicionais para avaliar sua extensão. Quando há câncer, as características do tumor e as condições de saúde do paciente orientam a conduta; quando não há confirmação, pode ser necessário acompanhar ou aprofundar a investigação (2).

Nem todos os homens precisarão passar por todas essas etapas. Cada exame responde a uma pergunta e ajuda a decidir a seguinte. O essencial é não tratar um resultado isolado como diagnóstico definitivo nem deixar de retornar à consulta após receber um laudo suspeito. A investigação adequada não consiste em multiplicar procedimentos, mas em combinar avaliação clínica, exames de qualidade e interpretação especializada para que as decisões sejam proporcionais ao risco de cada paciente.

Harley de Nicola – CRM/SP: 79479 | RQE: 25059

Médico radiologista e superintendente da Fundação Integrada de Diagnóstico, Pesquisa, Educação e Inovação em Saúde (FIDI).