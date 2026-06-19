Ford anuncia recall para Bronco e Maverick por problema na suspensão

Segunda a marca, o defeito pode causar acidentes fatais e os veiculos não devem ser conduzidos

Recall afeta o Bronco Sport, de 2021 a 2025, e Maverick, de 2022 a 2025

A Ford do Brasil anunciou nesta quinta-feira (18) uma campanha de recall para os modelos Bronco Sport, de 2021 a 2025, e Maverick, de 2022 a 2025. Segundo a marca, a razão para o movimento é que o braço inferior da suspensão dianteira pode não estar corretamente fixado no suporte da roda dianteira por uma falha de montagem.

A marca recomenda que os donos não conduzam o veículo até receber o atendimento do recall. Segundo a Ford, existe o risco da peça se soltar do suporte da roda e o motorista perder o controle do veículo, o que pode causar graves acidentes.

O problema afeta ambos os lados. A inspeção e substituição do suporte da roda dianteira e braço de suspensão são gratuitas, em ambos os lados, segundo a Ford, nas concessionárias da marca.

O serviço para constatar se o veículo está com a falha, segundo a fabricante, leva 20 minutos. Já o serviço varia de acordo com as

Você pode consultar se o seu veículo está contemplado na campanha no site da Ford: https://www.ford.com.br/servico-ao-cliente/recall/2026/ford-bronco-sport-modelos-2021-2026-ford-maverick-modelos-2022-2025/