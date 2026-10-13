74% dos brasileiros são contra o aborto, e 71% apoiam reduzir maioridade penal, diz Ipsos-Ipec

Pesquisa tem o intuito de classificar a população brasileira dentro de um espectro mais progressista ou conservador

Pesquisa Ipsos-Ipec divulgada nesta terça-feira (13) mostrou que 74% da população brasileira é contra o aborto. Outros 17% são contra, 6% não são a favor nem contra e 4% não souberam responder.

Já em relação a maioridade penal, 71% afirmaram apoiar a redução da maioridade penal. Outros 23% são contra, 2% não são contra nem a favor e 4% não souberam responder.

Os levantamentos abordam temas que implicam no posicionamento de valores pessoais da sociedade que envolvem classificar a população brasileira dentro de um espectro mais progressista ou conservador.

O estudo tem por premissa inicial classificar a população brasileira em relação a variação da concordância dos temas:

Prisão perpétua para crimes hediondos;

Redução da maioridade penal;

Pena de morte;

Flexibilização da posse de armas de fogo, ou seja, facilitar os critérios que o cidadão deve cumprir para conseguir a autorização de possuir uma arma de fogo dentro de casa;

Casamento entre homossexuais;

Porte de arma de fogo, ou seja, a autorização para que o cidadão carregue a arma consigo no seu dia-a-dia;

Legalização do aborto.

Segundo a pesquisa, o Brasil atingiu o maior nível de conservadorismo em costumes desde 2018, quando o índice chegou a 0,689. Em 2026, o país alcançou 0,680 ponto em uma escala de 0 a 1, na qual quanto maior o índice, mais conservadora é a população. No levantamento de 2025, o indicador registrou 0,652.