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Brasil aparece no Top 5 dos melhores países para estrangeiros morarem; leia lista

Ao todo, 31 países foram analisados, e pelo terceiro ano seguido o Panamá ocupa a liderança da pesquisa

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Bandeira do Brasil Samuel Costa Melo/Unsplash

Pela primeira vez, o Brasil apareceu no TOP 5 da lista de melhores países para estrangeiros morares. O levantamento Expat Insider 2026, da InterNations (uma comunidade global de pessoas que moram e trabalham no exterior). Na pesquisa foram levando em consideração qualidade de vida, facilidade de adaptação, possibilidades de trabalho, finanças pessoais e as necessidades básicas do dia a dia, como moradia e serviços digitais.

Ao todo, 31 países foram analisados, e pelo terceiro ano seguido o Panamá ocupa a liderança da pesquisa. Ele foi o primeiro colocado nos índices de Trabalho no Exterior e Finanças Pessoais.O Brasil, que na edição do ano passado tinha ficado em 15º lugar, subiu 10 posições, sendo a primeira que aparece no Top 5.

O país tropical recebeu altas avaliações de felicidade, facilidade de acomodação, cordialidade e cultura local. E muitos expatriados afirmam que o calor humano das pessoas faz com que eles se sintam em casa.

Os 10 melhores países para estrangeiros morarem em 2026

  1. Panamá
  2. México
  3. Tailândia
  4. Emirados Árabes Unidos
  5. Brasil
  6. Espanha
  7. Singapura
  8. Portugal
  9. Malásia
  10. Luxemburgo

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