Brasil aparece no Top 5 dos melhores países para estrangeiros morarem; leia lista
Pela primeira vez, o Brasil apareceu no TOP 5 da lista de melhores países para estrangeiros morares. O levantamento Expat Insider 2026, da InterNations (uma comunidade global de pessoas que moram e trabalham no exterior). Na pesquisa foram levando em consideração qualidade de vida, facilidade de adaptação, possibilidades de trabalho, finanças pessoais e as necessidades básicas do dia a dia, como moradia e serviços digitais.
Ao todo, 31 países foram analisados, e pelo terceiro ano seguido o Panamá ocupa a liderança da pesquisa. Ele foi o primeiro colocado nos índices de Trabalho no Exterior e Finanças Pessoais.O Brasil, que na edição do ano passado tinha ficado em 15º lugar, subiu 10 posições, sendo a primeira que aparece no Top 5.
O país tropical recebeu altas avaliações de felicidade, facilidade de acomodação, cordialidade e cultura local. E muitos expatriados afirmam que o calor humano das pessoas faz com que eles se sintam em casa.
Os 10 melhores países para estrangeiros morarem em 2026
- Panamá
- México
- Tailândia
- Emirados Árabes Unidos
- Brasil
- Espanha
- Singapura
- Portugal
- Malásia
- Luxemburgo
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