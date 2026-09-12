JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
JP Ponto Final | 00h30 - 01h00
Brasil

Setembro é o 4º mais chuvoso na cidade de São Paulo desde 1943

A capital paulista registrou acumulado de 198,2 mm em apenas 12 dias do mês

Agência Brasil

Chuva na tarde deste sábado, 21, na Avenida Paulista, na região centro sul de São Paulo
O acumulado de chuvas de setembro já é o segundo maior registrado em 2026 GABRIEL SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A cidade de São Paulo registra alto volume de chuvas neste mês de setembro. Em apenas 12 dias, a chuva acumulada na estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) no Mirante de Santana chegou a 198,2 milímetros (mm) até as 9h de hoje.

O total é o segundo maior acumulado mensal registrado na cidade em 2026, atrás apenas dos 256,4 mm de janeiro.

Na série histórica de medição do Mirante de Santana, iniciada em 1943, o volume já coloca setembro de 2026 na quarta posição entre os meses de setembro mais chuvosos já registrados, atrás de 1983 (243,1 mm), 1993 (206,7 mm) e 2015 (201,7 mm).

Segundo a Defesa Civil estadual, como ainda há previsão de novas chuvas até o fim do mês, essa posição no ranking pode mudar.

Além disso, o Mirante de Santana registrou 75,4 mm de chuva entre 9h de sexta-feira (11) e 9h deste sábado (12). Segundo o Inmet, esse foi o maior volume acumulado em 24 horas de todo o Brasil no período.

“Números como esses mostram por que o monitoramento não pode parar. A informação e a percepção de risco são o que permitem à população se proteger neste período”, afirmou, em nota, o coronel Araújo Monteiro, coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil de São Paulo.

Segundo o órgão, a população pode receber gratuitamente alerta diretamente no celular por meio do serviço de SMS da Defesa Civil. Para se cadastrar, é preciso enviar o CEP da localidade para o número 40199.

Orientações da Defesa Civil do Estado de São Paulo:

  • Evitar áreas alagadas ou com correnteza;
  • Não atravessar vias inundadas;
  • Ficar atento a sinais de risco em encostas e em áreas próximas a córregos;
  • Procurar local seguro em caso de temporais;
  • Acompanhar os boletins e alertas oficiais da Defesa Civil.

Em caso de emergência, a população pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo telefone 199.

Assuntos

continue lendo

Desabamento de prédio em construção mata duas mulheres na zona leste de SP Brasil Desabamento de prédio em construção mata duas mulheres na zona leste de SP Tragédia na Penha acontece em meio a chuvas intensas na capital paulista
  1. Caso Master: ex-BRB tinha 16 pistolas, 5 fuzis e 1 revólver quando foi preso, diz PF Estadão Conteúdo · há 3 horas
  2. Ricardo Nunes aciona Controladoria para apurar alvará de prédio que desabou em SP Jovem Pan · há 7 horas
  3. Avião da Gol faz pouso de emergência após apresentar ‘problemas técnicos’ Jovem Pan · há 7 horas
  4. Menina é resgatada com vida após desabamento de prédio em construção em SP Estadão Conteúdo · há 9 horas