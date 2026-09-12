Setembro é o 4º mais chuvoso na cidade de São Paulo desde 1943

A capital paulista registrou acumulado de 198,2 mm em apenas 12 dias do mês

O acumulado de chuvas de setembro já é o segundo maior registrado em 2026

A cidade de São Paulo registra alto volume de chuvas neste mês de setembro. Em apenas 12 dias, a chuva acumulada na estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) no Mirante de Santana chegou a 198,2 milímetros (mm) até as 9h de hoje.

O total é o segundo maior acumulado mensal registrado na cidade em 2026, atrás apenas dos 256,4 mm de janeiro.

Na série histórica de medição do Mirante de Santana, iniciada em 1943, o volume já coloca setembro de 2026 na quarta posição entre os meses de setembro mais chuvosos já registrados, atrás de 1983 (243,1 mm), 1993 (206,7 mm) e 2015 (201,7 mm).

Segundo a Defesa Civil estadual, como ainda há previsão de novas chuvas até o fim do mês, essa posição no ranking pode mudar.

Além disso, o Mirante de Santana registrou 75,4 mm de chuva entre 9h de sexta-feira (11) e 9h deste sábado (12). Segundo o Inmet, esse foi o maior volume acumulado em 24 horas de todo o Brasil no período.

“Números como esses mostram por que o monitoramento não pode parar. A informação e a percepção de risco são o que permitem à população se proteger neste período”, afirmou, em nota, o coronel Araújo Monteiro, coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil de São Paulo.

Segundo o órgão, a população pode receber gratuitamente alerta diretamente no celular por meio do serviço de SMS da Defesa Civil. Para se cadastrar, é preciso enviar o CEP da localidade para o número 40199.

Orientações da Defesa Civil do Estado de São Paulo:

Evitar áreas alagadas ou com correnteza;

Não atravessar vias inundadas;

Ficar atento a sinais de risco em encostas e em áreas próximas a córregos;

Procurar local seguro em caso de temporais;

Acompanhar os boletins e alertas oficiais da Defesa Civil.

Em caso de emergência, a população pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo telefone 199.