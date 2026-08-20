Drone próximo ao Aeroporto de Guarulhos provoca desvio de 10 voos
Dez voos foram desviados na noite desta quarta-feira (19) por conta da presença de um drone próximo ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, segundo informou a Gru Airport, concessionária responsável pelo aeroporto. Os voos foram direcionados para o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.
Em nota, a concessionária afirma que, após a identificação do drone, as autoridades competentes foram acionadas. As operações foram normalizadas ainda na noite de quarta. A empresa alerta que o uso de drones nas imediações do sítio aeroportuário coloca em risco a aviação e a integridade das pessoas.
Segundo a Aeroportos Brasil Viracopos, o primeiro voo alternado pousou às 21h43. “Ao longo da noite, o aeroporto recebeu as demais aeronaves e manteve suas operações normalmente. A última aeronave alternada decolou de Viracopos às 22h53”, disse.
As operações no Aeroporto Internacional de Viracopos seguem normalmente nesta quinta-feira (20).
O Estadão entrou em contato com a Serviços de Navegação Aérea (Nav Brasil), responsável pelos serviços de navegação aérea no espaço aéreo brasileiro, e aguarda retorno.
Ônibus bate em avião
Mais cedo, também na quarta, um outro incidente afetou a operação no aeroporto de Guarulhos. Um Boeing 737 Max 8 da Gol foi atingido por um ônibus durante o embarque de passageiros. O avião seria utilizado no voo G3 7480, com destino a Assunção, no Paraguai.
Segundo a companhia, o avião teve a ponta da asa esquerda atingida por um ônibus da administradora do aeroporto antes da decolagem. “Em razão da ocorrência, uma outra aeronave foi designada para o voo”, informou a Gol, acrescentando que as medidas adotadas tiveram como prioridade a segurança da operação.
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