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Brasil

Drone próximo ao Aeroporto de Guarulhos provoca desvio de 10 voos

As aeronaves que pousariam no local foram direcionadas ao Aeroporto Internacional de Viracopos

Estadão Conteúdo

Movimentação de passageiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos
As operações no aeroporto foram normalizadas ainda na noite de quarta-feira ROBERTO CASIMIRO / FOTOARENA / ESTADÃO CONTEÚDO

Dez voos foram desviados na noite desta quarta-feira (19) por conta da presença de um drone próximo ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, segundo informou a Gru Airport, concessionária responsável pelo aeroporto. Os voos foram direcionados para o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

Em nota, a concessionária afirma que, após a identificação do drone, as autoridades competentes foram acionadas. As operações foram normalizadas ainda na noite de quarta. A empresa alerta que o uso de drones nas imediações do sítio aeroportuário coloca em risco a aviação e a integridade das pessoas.

Segundo a Aeroportos Brasil Viracopos, o primeiro voo alternado pousou às 21h43. “Ao longo da noite, o aeroporto recebeu as demais aeronaves e manteve suas operações normalmente. A última aeronave alternada decolou de Viracopos às 22h53”, disse.

As operações no Aeroporto Internacional de Viracopos seguem normalmente nesta quinta-feira (20).

O Estadão entrou em contato com a Serviços de Navegação Aérea (Nav Brasil), responsável pelos serviços de navegação aérea no espaço aéreo brasileiro, e aguarda retorno.

Ônibus bate em avião

Mais cedo, também na quarta, um outro incidente afetou a operação no aeroporto de Guarulhos. Um Boeing 737 Max 8 da Gol foi atingido por um ônibus durante o embarque de passageiros. O avião seria utilizado no voo G3 7480, com destino a Assunção, no Paraguai.

Segundo a companhia, o avião teve a ponta da asa esquerda atingida por um ônibus da administradora do aeroporto antes da decolagem. “Em razão da ocorrência, uma outra aeronave foi designada para o voo”, informou a Gol, acrescentando que as medidas adotadas tiveram como prioridade a segurança da operação.

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