Estudante da UFRJ que teria feito apologia ao nazismo é agredido dentro da universidade

Em nota, a faculdade disse que o caso está sendo apurado e repudia os acontecimentos

Um aluno da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) foi agredido por outros estudantes dentro da universidade na noite de terça-feira (25) após ter feito suposta analogia ao nazismo.

O caso aconteceu nas dependências do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) e do Instituto de História (IH), no Centro do Rio. Diante da gravidade do episódio, a UFRJ informou que determinou a instalação de uma comissão de sindicância para apurar os fatos.

A UFRJ disse ainda que, independente do ocorrido, repudia a suposta ação do universitário e também a de seus pares.

“A universidade repudia manifestações de apologia ao nazismo, ao fascismo, ao racismo, ao antissemitismo, ao machismo e a todas as formas de intolerância e discriminação. Reafirma, ao mesmo tempo, que agressões físicas e outras formas de violência não podem ser admitidas como resposta a provocações, conflitos ou divergências”, escreveu.

Segundo vídeos publicados na internet, o aluno teria usado uma camiseta da banda britânica Death in June, que utiliza símbolos, nomes e uniformes militares associados ao movimento político que governou a Alemanha entre 1933 e 1945 sob a liderança de Adolf Hitler.

Nas imagens, é possível ver um grupo de estudantes cercando o universitário, xingando e o agredindo. As direções do IFCS e do Instituto de História informou que vêm mantendo diálogo permanente com estudantes. “Conversamos sobre as representações de como enfrentar situações de provocação e intolerância, preservar o ambiente universitário e evitar a escalada de conflitos”, informou.

A UFRJ afirmou ainda que na quarta-feira (26) começou um trabalho intensificado com novas reuniões com os estudantes. “O episódio será apurado com rigor, responsabilidade e respeito aos direitos de todos os envolvidos”, finalizou.