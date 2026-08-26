Habib’s entra com pedido de recuperação judicial com dívida de R$ 265 milhões
O Grupo Gennius, que controla a Ragazzo, Tendall e também o Habib’s, entrou com pedido de recuperação judicial na segunda-feira (24), com uma dívida de R$ 265 milhões.
A companhia informou que a solicitação foi aceita pela Justiça de São Paulo na terça-feira (25).
Segundo a empresa, a medida faz parte de seu processo de “reestruturação financeira”. “Com o objetivo de preservar a sustentabilidade e a evolução do negócio no longo prazo”, escreveu o grupo em nota.
Eles afirmaram também que as operações do grupo seguem funcionando normalmente, “mantendo o atendimento aos clientes, a rotina e a qualidade de suas unidades”.
Presente na vida dos brasileiros há quase 40 anos, o grupo afirmou que a empresa matém a seriedade com suas marcas. “A companhia segue comprometida com a evolução de seu negócio e a continuidade de uma história construída ao lado de milhões de brasileiros”.
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