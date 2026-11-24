m razão da falha na Linha 1-Azul, passageiros que estão na Linha 3-Vermelha também relatam que os trens estão mais cheios e as paradas estão sendo feitas com maior tempo de intervalo.

A Linha 1-Azul do metrô paulistano funciona com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações nesta manhã de terça-feira (24), em razão de uma interferência na via na estação Tucuruvi. De acordo com o Metrô de São Paulo, equipes trabalham para normalizar o serviço o quanto antes.

Em razão da falha na Linha 1-Azul, passageiros que estão na Linha 3-Vermelha também relatam que os trens estão mais cheios e as paradas estão sendo feitas com maior tempo de intervalo.

Além disso, também citam problema em porta na estação Carrão, da Linha Vermelha. “Mais de 20 minutos parado dentro do Metrô“, disse o gestor de serviços Fábio Alcides.