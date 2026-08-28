Masp receberá exposição com obras de Van Gogh em 2027
O Masp terá uma exposição dedicada a Vincent Van Gogh (1853-1890) em 2027. A mostra fará parte de Histórias da Loucura, tema que vai orientar a programação do museu no próximo ano. A instituição possui quatro pinturas de Van Gogh, produzidas entre 1888 e 1890, período em que o artista viveu em Arles e, posteriormente, foi internado no asilo de Saint-Rémy, no sul da França.
Três obras foram feitas durante a internação: Passeio ao crepúsculo (1889-90), A arlesiana (1890) e Banco de pedra no asilo de Saint-Rémy (1889). Já O escolar (1888) foi pintado em Arles, um ano antes.
As relações entre a produção artística de Van Gogh e sua saúde mental também serão discutidas no seminário gratuito Van Gogh delirante, que reúne pesquisadores e curadores em um encontro online no dia 22 de outubro, das 11h às 17h30 no canal do YouTube do Masp. O evento abre as discussões do ciclo Histórias da Loucura antes da exposição prevista para 2027.
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