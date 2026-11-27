Metrô de SP antecipa abertura da Linha 3-Vermelha no domingo para 10h

A circulação de trens ficará interrompida para testes do novo sistema de sinalização

O metrô de São Paulo informou que antecipou a abertura da Linha 3-Vermelha no domingo (29). O funcionamento será retomado às 10h.

O serviço será interrompido para testes do novo sistema de sinalização e controle de trens. A paralisação será de meia-noite até às 10h de domingo. A linha funcionará normalmente no sábado (28).

Durante o período de interrupção, os ônibus gratuitos do Paese serão disponibilizados para realizar o trajeto. Outra alternativa é utilizar a Linha 11-Coral, que faz o trajeto entre as estações Corinthians-Itaquera e Palmeiras-Barra Funda.

As demais linhas do metrô 1-Azul, 2-Verde e 15-Prata manterão a operação de 24 horas de sábado para domingo.