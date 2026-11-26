Presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, 75 anos, aceitou nesta quinta-feira (26) o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar o Ministério da Fazenda

O empresário Paulo Skaf é o atual presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)

Paulo Skaf, presidente da Fiesp, reagiu a aceitação de Luiz Trabuco para ser o novo ministro da Fazenda. “Diante dos grande desafios econômicos que enfrentamos, desejo pleno sucesso em sua gestão à frente do Ministério da Fazenda”, disse o empresário em nova, destacando os pontos fortes do executivo.

“Reúne sólida experiência, profundo conhecimento da vida empresarial e comprovada capacidade de realizar transformações. Trata-se de um brasilero comprometido que se dedicará a construir um país melhor”, disse Skaf.

O nome de Trabuco para ministro da Fazenda ganhou força nos últimos dias. Nesta quinta-feira, (26), ele se reuniu em Brasília com o presidente Lula, onde aceitou o convite para o Ministério. A indicação dele para o cargo gerou uma reação imediata no mercado financeiro. O Ibovespa, bolsa brasileira, teve a maior alta desde 1º turno.

A bolsa brasileira fechou teve a maior alta diária desde o dia 5 de outubro (+7,70%), logo após o primeiro turno das eleições presidenciais, e subiu 6,07%, aos 176.799,84 pontos, tendo ganho acumulado de 7,75%. Já o dólar, caiu pelo quarto pregão seguido, fechando abaixo de R$ 5,80 pela primeira vez em quase 10 dias.

Trabucco na Fazenda

O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, 75 anos, aceitou nesta quinta-feira (26) o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar o Ministério da Fazenda, apurou a Jovem Pan. O executivo ficará responsável pela pasta a partir de janeiro de 2027, quando inicia o quarto mandato do petista.

A resposta foi dada durante reunião com Lula, no Palácio da Alvorada, em Brasília, nesta quinta-feira. Os dois já haviam se encontrado na segunda-feira (23), quando o petista sondou o executivo sobre a possibilidade de integrar o próximo governo. Na ocasião, Trabuco pediu tempo para conversar com familiares, representantes do banco e empresários antes de tomar uma decisão.

Quem é Luiz Carlos Trabuco Cappi

Nascido em 6 de outubro de 1951, em Marília, no interior de São Paulo, Trabuco é formado em filosofia pela Universidade de São Paulo (USP) e possui pós-graduação em sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (Fespsp).

Em março de 2009, chegou à presidência executiva do Bradesco. Durante sua gestão, uma das principais operações foi a aquisição das atividades do banco britânico HSBC no Brasil, em 2015. A transação ampliou a presença da instituição no mercado nacional.

Trabuco permaneceu na presidência executiva até março de 2018, quando passou a comandar o Conselho de Administração do Bradesco, cargo que ocupa atualmente.