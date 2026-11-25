Os advogados do ex-banqueiro querem que o pedido que questiona a ação do presidente do STF seja analisado pelo ministro Gilmar Mende

A defesa do banquei Daniel Voraco, ex-dono do Banco Master, pediu que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques, deixe a relatoria da ação que tenta tirar Edson Fachin da análise de questões urgentes do caso Master. Os advogados do ex-banqueiro querem que o pedido que questiona a ação do presidente do STF seja analisado pelo ministro Gilmar Mendes.

Nunes Marques foi sorteado para a relatoria do mandado de segurança protocolado pela defesa do dono do Banco Master. No recurso, a defesa do ex-banqueiro solicitou que a condução da Operação Compliance Zero seja retirada do presidente do STF, Edson Fachin.

O presidente do STF assumiu em setembro de 2026 a relatoria do procedimento que trata sobre conversas entre o ministro Alexandre de Moraes e Vorcaro. A defesa do ex-banqueiro protocolou um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) para contestar a decisão do presidente Edson Fachin de avocar os registros da Operação Compliance Zero.

Os advogados argumentam que o regimento interno da corte não concede jurisdição administrativa para que a presidência assuma a relatoria ou tome decisões judiciais no caso. O processo já tinha relator, o ministro André Mendonça.

No dia 20 de novembro, Fachin negou o pedido de liberdade e manteve a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Vorcaro está detido no Complexo Penitenciário da Papuda desde 4 de março de 2026.

Prisão de Vorcaro completa um ano

No dia 17 de novembro, completou um ano desde que Vorcaro foi preso pela primeira vez pela Polícia Federal (PF), enquanto tentava sair do país rumo a Dubai. A detenção aconteceu um dia antes de o Banco Master, instituição controlada por Vorcaro, ser liquidado pelo Banco Central (BC). Em 21 de janeiro, o Will Bank, braço digital do conglomerado de Vorcaro, também teve o seu encerramento forçado.

Em setembro de 2025, o BC já tinha vetado a compra da instituição pelo Banco de Brasília (BRB). O modelo de negócios do Master era considerado problemático, já que o banco emitia papéis garantidos pelo FGC e pagava taxas muito acima do mercado.