Mega-Sena: ninguém acerta seis dezenas, e prêmio vai a R$ 75 milhões
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.090 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (24). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 75 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 10 – 14 – 27 – 28 – 47 – 57.
41 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 38.160,32 cada.
3.800 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 588,18 cada.
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 20h de quinta-feira (26) em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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