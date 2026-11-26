Mais de 20 cidades do AM e RR registram apagão durante tarde desta quinta-feira (26)

Moradores de Manaus disseram nesta quinta-feira (26) que ficaram sem energia durante a tarde desta quinta-feira (26). Em nota, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirmou que, às 16h35, aconteceu um apagão que atingiu cidades de Manaus e Roraima.

“Houve o desligamento das linhas de transmissão de 500 kV Jurupari/Oriximiná C1 e C2. A ocorrência provocou a interrupção total das cargas nas áreas de Manaus e Roraima, correspondente a 1.719 MW em Manaus e 308 MW, totalizando 2.027 MW”, informou a ONS.

A falta de energia teria atingido bairros como Centro, Alvorada, Aleixo e Adrianópolis de Manaus, além de municípios do interior do Amazonas, como Iranduba, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Parintins, Itacoatiara, Silves e Itapiranga. Em Roraima, a falta de energia afetou todas as 15 cidades, segundo a Âmbar Energia.

Segundo a ONS, às 17h04, as equipes da empresa e os agentes envolvidos iniciaram o processo de recomposição das cargas. “Nós seguimos dedicados à retomada do fornecimento com segurança, no menor tempo possível. O Ministério de Minas e Energia e a Aneel estão acompanhando a recomposição junto ao ONS”, completou.

Em nota, o Ministério de Minas e Energia (MME) confirmou as informações do ONS e afirmou que acompanha, junto o processo de recomposição das linhas de transmissão afetadas, assim como a apuração das causas da ocorrência.

A Âmbar Energia, que opera as distribuidoras de energia do Amazonas e de Roraima, informou em nota que 75% da carga interrompida já foi restabelecida. “O fornecimento está totalmente normalizado em Itacoatiara, Itapiranga, Parintins, Presidente Figueiredo e Silves”, informou.

Nas cidades de Iranduba e Manacapuru, as equipes da distribuidora seguem trabalhando para concluir o restabelecimento.