Quem era Higor Miranda, jovem de 19 anos encontrado morto em Guarulhos
O corpo do jovem de 19 anos Higor Miranda Frontelli foi encontrado nesta sexta-feira (27) em uma área de mata próxima ao Parque da Cantareira, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Morador da cidade, Higor desapareceu na manhã de 19 de novembro de 2026 após sair de casa no bairro Cocaia para ir ao estágio na área de tecnologia.
Ele foi encontrado cerca de 700 metros de onde a moto elétrica utilizada por ele havia sido localizada no último domingo (22).
Higor saiu de casa por volta das 6h30 para ir ao estágio em tecnologia da informação na Escola Estadual Silvério Bertoni, no Jardim São Paulo, na zona norte da capital paulista.
O caso é apurado pelo 2º DP e pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) da Delegacia Seccional de Guarulhos, que investigam as circunstâncias da morte e os motivos da mudança de trajeto.
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