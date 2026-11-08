O que cai no primeiro dia de provas do Enem 2026?

Neste primeiro dia de provas, os participantes responderão a 90 questões objetivas de linguagens e ciências humanas, todas de múltipla escolha, além de desenvolver uma redação

Mais de 5 milhões de candidatos de todo Brasil participam neste domingo (8) do primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026. O exame é composto por 180 questões de múltipla escolha — abrangendo Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática — e por uma redação de até 30 linhas.

As avaliações de Linguagens, Ciências Humanas e a prova de Redação ocorrem no primeiro dia, reservando-se o segundo dia para Ciências da Natureza e Matemática. No primeiro dia de prova, os estudantes devem elaborar uma redação dissertativo-argumentativa em norma-padrão da língua portuguesa.

Neste primeiro dia de provas, os participantes responderão a 90 questões objetivas de linguagens e ciências humanas, todas de múltipla escolha, além de desenvolver uma redação. Os conteúdos cobrados no primeiro dia de provas englobam as seguintes disciplinas:

Português

Literatura

Inglês/Espanhol

Artes

Tecnologia da informação e comunicação

Educação física

História

Geografia

Filosofia

Sociologia

Abertura e fechamento dos portões

De acordo com o cronograma do exame regular de 2026, a abertura dos portões ocorre às 12h (meio-dia) e o fechamento pontualmente às 13h, considerando o horário oficial de Brasília.

O início da aplicação das provas está marcado para às 13h30. A entrada de participantes é estritamente proibida após o encerramento dos portões. Por isso, é muito importante que o vestibulando preste atenção aos horários descritos no edital e no Cartão de Confirmação de Inscrição, organizando-se para chegar ao local com antecedência.