O que cai no primeiro dia de provas do Enem 2026?
Mais de 5 milhões de candidatos de todo Brasil participam neste domingo (8) do primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026. O exame é composto por 180 questões de múltipla escolha — abrangendo Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática — e por uma redação de até 30 linhas.
As avaliações de Linguagens, Ciências Humanas e a prova de Redação ocorrem no primeiro dia, reservando-se o segundo dia para Ciências da Natureza e Matemática. No primeiro dia de prova, os estudantes devem elaborar uma redação dissertativo-argumentativa em norma-padrão da língua portuguesa.
Neste primeiro dia de provas, os participantes responderão a 90 questões objetivas de linguagens e ciências humanas, todas de múltipla escolha, além de desenvolver uma redação. Os conteúdos cobrados no primeiro dia de provas englobam as seguintes disciplinas:
- Português
- Literatura
- Inglês/Espanhol
- Artes
- Tecnologia da informação e comunicação
- Educação física
- História
- Geografia
- Filosofia
- Sociologia
Abertura e fechamento dos portões
De acordo com o cronograma do exame regular de 2026, a abertura dos portões ocorre às 12h (meio-dia) e o fechamento pontualmente às 13h, considerando o horário oficial de Brasília.
O início da aplicação das provas está marcado para às 13h30. A entrada de participantes é estritamente proibida após o encerramento dos portões. Por isso, é muito importante que o vestibulando preste atenção aos horários descritos no edital e no Cartão de Confirmação de Inscrição, organizando-se para chegar ao local com antecedência.
Assuntos
continue lendo
- Carro com 10 pessoas cai em lago no RJ; ninguém sobreviveu Jovem Pan · há 33 minutos
- Mais de 5 milhões de candidatos realizam o 1º dia do Enem neste domingo Jovem Pan* · há 5 horas
- Frente fria provoca queda de temperatura e risco de tempestades Agência Brasil · há 13 horas
- Itaipu aciona MP do Paraguai para recuperar US$ 182 milhões depositados no Ueno Estadão Conteúdo · há 14 horas