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Pastor é morto a tiros dentro de igreja evangélica no Rio Grande do Sul

Segundo dados da equipe de investigação no local do crime, a vítima teria sido abordada por dois homens ainda na rua e levado para dentro da igreja

Júlia Lara

Pastor Cláudio Roberto da Silva, morto a tiros dentro de igreja no RS
Pastor Cláudio Roberto da Silva, morto a tiros dentro de igreja no RS Reprodução/Instagram

Um pastor foi morto por tiros dentro de uma igreja evangélica em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na noite de segunda-feira (12). Segundo a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Leopoldo.

O delegado responsável pelo caso, Ericson Mota, informou que o crime aconteceu por volta das 22h15min, no Bairro Arroio da Manteiga, em São Leopoldo. A vítima é Cláudio Roberto da Silva, de 53 anos.

Conforme dados preliminares colhidos pela equipe de investigação no local do crime, a vítima teria sido abordada por dois homens próximo de onde mora. O pastor então teria sido forçado pelos suspeitos a entrar na igreja e um deles efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima. 

O corpo foi encontrado estirado na parte interna do templo atingido por quatro disparos na região do tórax. Segundo a polícia, Cláudio não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Os suspeitos teriam fugido em seguida a bordo de um veículo de modelo antigo. 

A Polícia Civil informou que realizou os levantamentos periciais e segue em com as investigações para o esclarecimento da autoria e da motivação do crime.

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