Pastor é morto a tiros dentro de igreja evangélica no Rio Grande do Sul
Um pastor foi morto por tiros dentro de uma igreja evangélica em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na noite de segunda-feira (12). Segundo a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Leopoldo.
O delegado responsável pelo caso, Ericson Mota, informou que o crime aconteceu por volta das 22h15min, no Bairro Arroio da Manteiga, em São Leopoldo. A vítima é Cláudio Roberto da Silva, de 53 anos.
Conforme dados preliminares colhidos pela equipe de investigação no local do crime, a vítima teria sido abordada por dois homens próximo de onde mora. O pastor então teria sido forçado pelos suspeitos a entrar na igreja e um deles efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima.
O corpo foi encontrado estirado na parte interna do templo atingido por quatro disparos na região do tórax. Segundo a polícia, Cláudio não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Os suspeitos teriam fugido em seguida a bordo de um veículo de modelo antigo.
A Polícia Civil informou que realizou os levantamentos periciais e segue em com as investigações para o esclarecimento da autoria e da motivação do crime.
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