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PMs dispararam 45 vezes contra jovem que morreu com 27 tiros em SP

Secretaria da Segurança do Estado (SSP) diz que investiga a conduta dos policiais e afirma que não tolera desvios de conduta dos militares

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Câmera corporal em policial militar de São Paulo
Policiais militares dispararam mais de 40 vezes contra jovem em zona nobre de São Paulo Rovena Rosa / Agência Brasil

Um jovem de 20 anos morreu na madrugada deste sábado (10) durante uma abordagem da Polícia Militar na região de Moema, na zona sul de São Paulo. Ele foi alvo de pelo menos 45 disparos efetuados por quatro agentes. Do total, 27 atingiram o rapaz, que morreu no local. A Secretaria da Segurança do Estado (SSP) diz que investiga a conduta dos policiais e afirma que não tolera desvios de conduta dos militares.

A vítima foi identificada como Gustavo Munis de Santana, e, segundo depoimentos dos policiais militares, ele estaria “transtornado” e ameaçando a efetuar um disparo contra si.

Na versão relatada à Polícia Civil, o rapaz apresentava “postura ameaçadora” e ficava “colocando a mão na cintura”. Depois da chegada da PM, que mobilizou inicialmente uma viatura, Gustavo teria corrido, atravessado a passarela e se abrigado em um imóvel na Alameda dos Guaramomis.

A perícia indicou também que o rapaz morava com a mãe e com a irmã, fazia tratamento com uso de antidepressivos e não tinha antecedentes criminais. Dele, foi apreendido apenas o celular.

Em entrevista ao SBT sob a condição de anonimato, a irmã do jovem negou que ele estivesse armado.

“Eles estão tentando tachar meu irmão como se ele estivesse tentando roubar; como se ele estivesse tentando fazer alguma coisa errada ou como se o meu irmão estivesse armado. E nada disso é verdade”, disse a mulher.

A SSP informou que as polícias Civil e Militar investigam as circunstâncias da morte. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Em nota, a pasta afirmou que a conduta dos agentes será apurada por meio de Inquérito Policial Militar (IPM) e declarou que eventuais irregularidades serão punidas com rigor.

*Com informações do Estadão Conteúdo

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