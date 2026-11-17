Ator André Luis de Oliveira, que foi espancado após tentar evitar que uma mulher sofresse agressões

O professor, escritor e ator André Luís de Oliveira, conhecido como André Aires, está internado em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul do Rio de Janeiro, após ser espancado por um grupo de homens na manhã de domingo (15) depois de intervir em uma agressão contra uma mulher. Segundo o hospital, ele sofreu traumatismo craniano e foi submetido a cirurgia.

Victor Hugo de Araújo Palmeira foi preso em flagrante e responde por tentativa de homicídio. Na segunda-feira (16) a prisão foi convertida em preventiva. O caso é investigado pela 5ª DP (Mem de Sá), que tenta identificar os demais participantes do ataque

A Secretaria de Estado de Polícia Militar diz que, segundo o comando das Unidades de Polícia de Proximidade (UPP), policiais militares da UPP Providência, em patrulhamento na Rua Carlos de Carvalho, neste domingo “avistaram um homem sendo espancado”. A vítima foi socorrida ao Hospital Miguel Couto. O agressor foi preso e encaminhado para a 5ª DP.

De acordo com relatos de amigos e do companheiro de Aires, o casal teria tentado interceder por uma mulher que estava sendo agredida por um homem.

Aires teria tentado socorrer a mulher agredida e, em seguida, passou a ser perseguido por pessoas que estavam com o agressor. Ele procurou abrigo em um estabelecimento comercial, mas foi alcançado pelo grupo de homens, que o espancou. De acordo com o relato do companheiro, o professor também foi alvo de ofensas homofóbicas. Segundo amigos, ele sofreu traumatismo craniano, perfuração no pulmão e outras lesões pelo corpo.

O professor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O principal suspeito foi detido quando tentava fugir.