Queimadas no Amazonas crescem 271%; SP envia 30 agentes para reforço

Estado registrou 1.380 focos de incêndio nos primeiros dez dias de outubro; força-tarefa terá 25 bombeiros militares e cinco integrantes da Defesa Civil paulista

O Amazonas registrou 1.380 focos de incêndio nos primeiros dez dias de outubro de 2026, alta de 271% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 372 registros. Diante do avanço das queimadas, o Corpo de Bombeiros de São Paulo mobilizou uma equipe para reforçar o combate aos incêndios florestais no estado.

O grupo será formado por 25 bombeiros militares e cinco integrantes da Defesa Civil paulista. Segundo informações repassadas à Jovem Pan, o embarque está previsto para as 13h deste domingo (11). Os profissionais também levarão equipamentos e insumos destinados às operações de combate ao fogo.

A mobilização faz parte de uma ação de cooperação entre os estados para apoiar o trabalho em áreas afetadas pelos incêndios, com foco na proteção da população, do patrimônio e do meio ambiente.

Maioria dos focos foi identificada em áreas públicas

Os dados sobre as queimadas são do Painel do Fogo, do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam). Dos 1.380 focos registrados nos dez primeiros dias de outubro, 1.186 foram identificados em áreas públicas, 93 em propriedades privadas e 101 em locais sem situação fundiária definida.

O levantamento também apontou 246 focos em áreas de assentamentos federais, 116 em terras indígenas e 97 em unidades de conservação. Esses recortes identificam tipos específicos de área atingida e não devem ser somados aos totais por situação fundiária.

Do conjunto de registros, 174 foram classificados pelo painel como relacionados ao desmatamento. Para os demais, a reportagem informou que não havia uma causa identificada nos dados consultados.

Levantamento aponta quase 500 focos em um dia

Um levantamento adicional apresentado pela Jovem Pan identificou 488 focos de incêndio em apenas um dia. O ritmo de registros reforça a preocupação com o avanço das queimadas ao longo de outubro e a necessidade de ampliar as equipes de combate na região.

A força-tarefa paulista se junta à mobilização de profissionais que atuam no enfrentamento dos incêndios florestais no Amazonas.

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