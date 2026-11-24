Ao todo, hoje há 31 facções relevantes no País, incluindo uma estrangeira (a venezuelana Tren de Aragua, com forte presença em Roraima)

Um relatório produzido pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e divulgado nesta terça-feira (24) aponta que as duas maiores facções criminosas do País, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), adotam estratégias diferentes para expansão de seus negócios pelo território brasileiro.

Enquanto o PCC foca na diversificação de esquemas ilícitos e no fortalecimento de rotas para importar cocaína de países vizinhos e destiná-la para o mercado interno ou para outros continentes, o CV prioriza o controle territorial, explorando vácuos deixados pela facção paulista e expandindo-se por áreas como a Amazônia, berço da Rota do Solimões.

“O PCC tem uma propensão a ser um ator mais transnacional atualmente. Ou seja, está mais interessado nesses fluxos mais estratégicos, com destaque para o mercado transnacional da cocaína”, afirma ao Estadão David Marques, gerente de programas do Fórum. Europa, África e Ásia são tidos como os destinos mais frequentes da droga.

“Já o Comando Vermelho tem um DNA mais territorializado: interessa-se mais pelo domínio territorial, por aquela prática do varejo, e abre margem para um modelo de desenvolvimento, de expansão que poderia ser comparado a franquias, por exemplo, o que dá uma certa liberdade para as lideranças locais construírem sua atuação.”

O estudo aponta que, paralelamente, o CV conta hoje com uma rede para homiziar lideranças com atuação em diferentes regiões que entram na mira da polícia ou de traficantes rivais. Como mostrou o Estadão, alguns deles chegam a pagar até R$ 150 mil mensais para se manterem protegidos em comunidades da capital fluminense

Conforme o estudo, intitulado “Cenários do Crime Organizado no Brasil”, a concentração de lideranças do CV em comunidades do Rio é um “componente importante na expansão da facção”. “A convivência no mesmo ambiente permite que essas lideranças fortaleçam redes logísticas de aquisição e escoamento de armas e entorpecentes, bem como aprendam e repliquem em seus estados práticas de exploração territorial”, diz o material.

Ao todo, hoje há 31 facções relevantes no País, incluindo uma estrangeira (a venezuelana Tren de Aragua, com forte presença em Roraima). O PCC possui atuação de destaque em 22 unidades federativas, enquanto o Comando Vermelho está em 19. “É inegável que toda organização que trabalha com o narcotráfico no Brasil hoje tem, de alguma forma, de lidar com a influência desses dois players mais estratégicos”, afirma Marques.

“Essas duas organizações sintetizam modelos de atuação que, de certa forma, organizam o mercado criminal brasileiro. Seja você uma organização criminosa que não é PCC ou Comando Vermelho, você vai ter de lidar com essa presença, seja se aliando a uma para fazer guerra contra outra ou tentando manter um aspecto de neutralidade”, acrescenta.

Em junho, os Estados Unidos oficializaram a classificação das duas facções como organizações terroristas. A medida foi divulgada à revelia do governo Luiz Inácio Lula da Silva. O governo brasileiro entende que a designação permitiria, no limite, que os EUA promovessem uma operação militar em território nacional.

Especialistas ouvidos pelo Estadão manifestam receio sobretudo em relação à insegurança jurídica e a possíveis impactos ao mercado financeiro, uma vez que operações recentes apontam, por exemplo, o elo do PCC com a economia formal. Os pesquisadores afirmam ainda que a decisão pode comprometer a soberania nacional e, na prática, até mesmo dificultar a troca de informações entre os países.

Comando Vermelho avança pelas regiões Norte e Nordeste

O estudo demonstra que, apesar de se manter como um ator relevante no cenário criminal brasileiro, o PCC tem apresentado tendência de enfraquecimento no domínio de territórios de varejo e no apoio à massa carcerária, principalmente em Estados das regiões Norte e Nordeste.

“Esse cenário resultou na perda de espaço para o CV e grupos locais em Estados como Alagoas, Amazonas, Ceará e Rio Grande do Norte”, aponta o relatório.

De acordo com o material, um possível menor suporte destinado a aliados e a células estaduais dessas duas regiões nos últimos anos teria ligação direta com o redirecionamento do foco de atuação da cúpula da facção em São Paulo para a exportação de entorpecentes para outros continentes, especialmente Europa e África.

O enfoque no tráfico internacional tem surtido resultados: estimativa do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) indica que o PCC tem lucrado cerca de R$ 10 bilhões ao ano, sobretudo com o envio de cocaína para outros continentes. Investigações indicam que a facção paulista hoje tem membros espalhados por ao menos 28 países.

O relatório aponta que, ainda focando mais no tráfico transnacional e preterindo o domínio territorial em algumas regiões, o PCC é a facção que possui atuação relevante na maior quantidade de unidades federativas (22). Em seis delas a facção é considerada a principal força (São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Roraima e Piauí), além de disputar controle em outras quatro (Alagoas, Goiás, Pernambuco e Tocantins).

O diagnóstico não significa que a facção não atue em outros Estados, sobretudo se houver oportunidades de negócios. Como mostrou o Estadão, para driblar o domínio do Comando Vermelho nos rios da Amazônia, o Primeiro Comando da Capital e facções menores têm intensificado o uso de aviões e helicópteros para transportar cocaína.

Rota Caipira continua central no modelo de negócios do PCC

O estudo destaca ainda que, apesar do enfraquecimento do PCC no Norte e Nordeste, o grupo criminoso “mantém prevalência no cenário criminal do ‘cinturão’ estratégico para o narcotráfico pela Rota Caipira, notadamente no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo, indicando que a perda relativa de foco no varejo de drogas ocorre em regiões consideradas menos estratégicas para as diretrizes atuais da cúpula da facção”.

Paralelamente, o Comando Vermelho, presente expressivamente em 19 unidades federativas, tem forte atuação não só no Rio, berço da facção, mas especialmente em Estados do Norte e do Nordeste. O relatório indica que a facção carioca encontra-se predominantemente em sete unidades federativas (Rio, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará e Ceará) e disputa outras quatro (Alagoas, Goiás, Paraíba e Tocantins).

Além de PCC e Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro (TCP) é a única facção criminosa com atuação em mais de dois Estados. Fundada no Rio em 2002 a partir de dissidência do extinto Terceiro Comando, a organização criminosa expandiu sua atuação nos últimos anos a partir de conexões estabelecidas com criminosos de outros Estados.

“O movimento caracteriza-se pela formação de uma rede flexível de alianças baseada na oportunidade de negócios e de ocupação de espaço como polo de oposição ao Comando Vermelho, além do pragmatismo comercial”, indica o relatório. Em alguns casos, o TCP tem se aliado até mesmo ao PCC para fazer frente ao rival carioca em algumas regiões, apontam investigações às quais a reportagem teve acesso.

Atualmente, o TCP possui presença relevante na Bahia, no Espírito Santo, em Minas Gerais e no Rio. A organização criminosa teve a atuação identificada ainda, por meio de alianças com grupos criminosos locais, no Acre e Amapá. “A estratégia de expansão baseia-se no homizio de lideranças regionais em complexos de favelas cariocas dominados pela facção na capital fluminense, como Maré, Israel, Serrinha e Pedreira”, aponta o relatório.

Conforme a Abin, o estudo divulgado nesta terça baseou-se em modelos internacionais de avaliação de ameaças adaptados à realidade brasileira. A agência indica que as tratativas para a realização do documento foram conduzidas ao longo de diversas reuniões entre representantes da Abin e do Fórum durante pelo menos dois anos.

*Com inofrmações do Estadão Conteúdo