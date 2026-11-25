Temporais devem atingir áreas do Sudeste, Sul e Centro-Oeste nesta quarta-feira (25); temperaturas devem cair com a chegada de uma massa de ar frio

As precipitações devem ganhar intensidade entre esta quarta e quinta-feira (26), especialmente nas proximidades da Serra do Mar.

O avanço de uma frente fria pela costa do Sudeste nesta quarta-feira (25) deve provocar chuvas intensas em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Segundo a Climatempo, os acumulados podem chegar a 200 milímetros em dois dias no litoral paulista, com risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra.

As precipitações devem ganhar intensidade entre esta quarta e quinta-feira (26), especialmente nas proximidades da Serra do Mar. A previsão indica que o volume de chuva pode superar 100 milímetros somente nesta quarta-feira em áreas entre a Baixada Santista e o Litoral Norte de São Paulo. A região metropolitana da capital, o Vale do Paraíba e o Vale do Ribeira também devem registrar pancadas fortes e persistentes.

Frio chega a São Paulo; Rio fica mais quente Temperatura máxima prevista para quinta-feira, segundo o Inmet 20 °C Máxima em São Paulo na quinta 28 °C Máxima no Rio de Janeiro 20 °C Máxima em São Paulo na quinta 28 °C Máxima no Rio de Janeiro Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Temporais no Sudeste

Além do litoral paulista, a Região Serrana do Rio de Janeiro concentra uma das maiores preocupações meteorológicas dos próximos dias, com previsão de acumulados de até 150 milímetros entre quarta e quinta-feira. A capital fluminense e os municípios próximos à divisa com São Paulo também devem registrar chuvas intensas, principalmente durante a tarde e a noite.

Em Minas Gerais, as instabilidades devem atingir o Triângulo Mineiro, a região metropolitana de Belo Horizonte e áreas do oeste, centro-sul e leste do estado. No leste mineiro, o volume de chuva pode chegar a 120 milímetros em 48 horas. No Espírito Santo, as precipitações devem se concentrar nas regiões sul e do interior.

Frio no Sul

O Paraná, Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul devem enfrentar novos episódios de chuva nesta quarta-feira. A possibilidade de temporais aumenta durante a tarde, com volumes mais elevados previstos para o oeste paranaense e catarinense.

A entrada de uma massa de ar frio a partir de quinta-feira deve provocar uma queda acentuada das temperaturas na região. As mínimas podem ficar abaixo de 10°C nas serras gaúcha e catarinense. Em Curitiba, a previsão indica mínima de 13°C e máxima de 18°C. Não há, entretanto, expectativa de frio prolongado ou formação de geadas.

Instabilidades no Centro-Oeste

Mato Grosso do Sul, o sudoeste de Mato Grosso, o leste de Goiás e o Distrito Federal devem registrar pancadas de moderada a forte intensidade nesta quarta-feira, favorecidas pela combinação de calor e umidade.

Nas áreas sul-mato-grossenses próximas à fronteira com o Paraguai, a chuva pode começar ainda pela manhã. Nas demais localidades, as precipitações devem ocorrer principalmente durante a tarde e a noite. As instabilidades devem persistir na quinta-feira, sem redução significativa das temperaturas na região.