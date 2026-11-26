. A proposta também impede a concessão de graça, indulto e anistia nesses casos e determina a prisão em flagrante.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou na quarta-feira (25), um projeto de lei que torna inafiançável o crime de homicídio cometido por motoristas sob efeito de álcool ou drogas. A proposta também impede a concessão de graça, indulto e anistia nesses casos e determina a prisão em flagrante.

O Projeto de Lei (PL) 1.229/2024 altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e estabelece a obrigatoriedade de testes para identificar o consumo de álcool ou outras substâncias psicoativas por condutores envolvidos em acidentes de trânsito ou submetidos a fiscalizações, como blitzes.

Pelo texto aprovado, os motoristas deverão ser submetidos a testes de alcoolemia ou toxicológicos, exames clínicos, perícias ou outros procedimentos técnicos ou científicos capazes de identificar a influência dessas substâncias. Os procedimentos deverão seguir as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

O projeto também prevê que a comprovação da alteração da capacidade psicomotora do motorista poderá ser feita por meio de exames, vídeos, depoimentos de testemunhas ou outros meios de prova admitidos legalmente, desde que seja assegurado o direito à contraprova.

Próximos passos

O projeto foi aprovado em caráter terminativo pela comissão, o que dispensa a votação no plenário do Senado, caso não haja recurso.

O prazo para a apresentação de recursos teve início nesta quinta-feira (26) e termina em 2 de dezembro. Se não houver solicitação para que o texto seja analisado pelo plenário, a proposta seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados.

As mudanças previstas no projeto ainda não estão em vigor. O texto estabelece que, caso seja convertido em lei, as novas regras passarão a valer na data de sua publicação.