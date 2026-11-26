Mega-Sena não tem ganhador, e prêmio acumula para R$ 82 milhões

Foram sorteados os números: 04 - 19 - 22 - 23 - 28 - 37

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.091 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (26). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 82 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 04 – 19 – 22 – 23 – 28 – 37.

64 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 25.521,49 cada.

5.321 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 438,52 cada.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.