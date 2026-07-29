SP entra em alerta para ventos acima de 90 km/h com frente fria; veja até quando

Governo de São Paulo mobiliza o Gabinete de Crise por conta da passagem de uma frente fria; abinete de Crise reúne representantes das principais instituições

São Paulo deve registrar temperatura mínima de 9°C entre quinta e sexta-feira

A partir desta quarta-feira (29) o Governo de São Paulo mobiliza o Gabinete de Crise por conta da passagem de uma frente fria com possibilidades de ventos de até 90 km/h, que deve atingir o Estado entre a quarta e a quinta-feira, 30, informou a Defesa Civil. Até o meio dia desta quarta-feira, a cidade de Itanhaém (SP) havia registrado ventos de 103 km/h.

Segundo a Defesa Civil, o Gabinete de Crise reúne representantes das principais instituições estaduais, concessionárias de energia elétrica, órgãos reguladores, polícias e Corpo de Bombeiros.

Como medida preventiva, a Defesa Civil do Estado realizou na última terça-feira (28) uma reunião com as Defesas Civis Municipais, para apresentar o cenário meteorológico e alinhar as ações de prontidão, preparação e resposta. O objetivo foi antecipar a mobilização das estruturas locais, revisar os protocolos de atendimento e garantir que equipes e recursos estejam preparados para atuação imediata, caso sejam registradas ocorrências durante a passagem da frente fria.

“O Gabinete de Crise reúne as lideranças das principais instituições do Estado, para que a gente tome decisões rápidas no caso de alguma ocorrência mais grave”, explicou o porta-voz da Defesa Civil de SP, capitão Maxwel de Souza.

Ele explicou que a mudança nas condições do tempo exige atenção em todo o território paulista. “A passagem de uma frente fria por São Paulo vai trazer ventos fortes e temporais, principalmente para o litoral paulista e para a Grande São Paulo. Nessas áreas, existe a possibilidade de os ventos atingirem até 90 km por hora”, afirmou.

“Tanto no interior quanto na região do Vale do Paraíba, a gente pode ter também rajadas de vento próximas aos 70 km por hora, o que coloca em alerta todo o Estado”, destacou o porta-voz.

De acordo com a Defesa Civil, a frente fria também poderá provocar chuvas fortes em curto espaço de tempo, acompanhadas de descargas elétricas e queda de granizo, com risco de alagamentos e enxurradas.

A combinação desses fenômenos eleva o risco de queda de árvores, destelhamentos, danos em estruturas vulneráveis, interrupções no fornecimento de energia elétrica e transtornos na mobilidade urbana.

No litoral, o avanço do sistema também aumenta os riscos para ressaca e agitação marítima. Na Baixada Santista, as condições também exigem atenção para possíveis impactos nas operações portuárias, informou a Defesa Civil.

Litoral paulista registra ventos de 103 km/h.

Até a manhã desta quarta-feira (29), a Defesa Civil registrou as maiores rajadas de vento até 12h30, são elas:

Itanhaém-SP: 103 km/h

Queluz-SP: 75,2 km/h

Registro-SP: 70,2 km/h

Caraguatatuba-SP: 60,8 km/h

Arandu-SP: 60,5 km/h

Baixada Santista-SP: 55,8 km/h

São Bernardo do Campo-SP: 51,2 km/h

Mauá-SP: 49,5 km/h

Ilhabela-SP: 49,4 km/h

Tapeva-SP: 48,3 km/h

Itaberá-SP: 48,2 km/h

Pardinho-SP: 47,7 km/h

Três Fronteiras-SP: 43,7 km/h

Santa Adélia-SP: 43,7 km/h

Potirendaba-SP: 42,2 km/h

São Joaquim da Barra-SP: 42,1 km/h

Iracemápolis-SP: 41,8 km/h

Por volta das 13h50 desta quarta, a Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta severo para fortes rajadas de vento na capital e na região metropolitana de São Paulo. O aviso recomendava que as pessoas buscassem abrigo e evitassem áreas descobertas.

Durante o período de instabilidade, a Defesa Civil orienta que a população redobre a atenção. “Não fique perto de estruturas de metal, não fique perto de árvores e evite ficar em áreas abertas durante os temporais”, reforçou o porta-voz.

A pasta recomenda que objetos soltos em quintais, varandas e áreas externas sejam recolhidos ou fixados para evitar que sejam arremessados pelos ventos.

Nas rodovias, os motoristas devem redobrar a atenção diante da possibilidade de queda de árvores, objetos sobre a pista e redução da visibilidade durante as pancadas de chuva, explicou a Defesa Civil.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil permanecerá acompanhando a evolução da frente fria e poderá emitir novos alertas conforme a intensificação das condições meteorológicas.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.