Por enquanto, nenhuma acusação. Nem mesmo Daniel Vorcaro foi considerado réu

A pizza sabor Master é a nova sensação entre as “pizzarias” de Brasília. Já vimos muitas pizzas serem assadas no Brasil. A última foi a da Lava Jato. Pelo menos, naquela ocasião, a pizza não foi assada durante as investigações. Pelo contrário, houve inquéritos, acusações formais e julgamentos que vieram a ser anulados posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal.

Mas nada se compara com a pizza Master. Por enquanto, nenhuma acusação. Nem mesmo Daniel Vorcaro foi considerado réu. Apenas segue em prisão preventiva, enquanto é investigado.

Outros, da classe política, também são investigados, mas seguem em total liberdade. Já alguns sequer são investigados, apesar de indícios de corrupção, como é o caso de alguns ministros do Supremo.

Desde o vazamento das conversas envolvendo movimentações financeiras de ministros do STF com Daniel Vorcaro, o país assistiu a uma verdadeira operação de blindagem às investigações de ministros da Suprema Corte.

Primeiro, Toffoli, relator inicial do processo, se afastou sem ser considerado suspeito pelos pares. Depois veio a lamentável sessão do dia 15 de setembro, na qual tumulto político venceu a técnica, para inviabilizar a abertura de investigação contra Moraes

Em seguida, veio o afastamento, sem motivo, de delegados da Polícia Federal pelo diretor geral da corporação, Andrei Rodrigues, por terem realizado seus trabalhos (relatórios citando o envolvimento de Vorcaro com ministros do STF).

Junto com o afastamento, o mesmo Andrei Rodrigues pediu um novo relatório incluindo, desta vez, André Mendonça a fim de equipara-lo aos três ministros envolvidos com Vorcaro (inteligentemente, ele pediu quebra do seu sigilo, mostrando que seu caso não se equipara à situação de Moraes, Toffoli e Nunes Marques).

Por fim, um novo relatório da PF enviado à PGR, sem indicar o contrato da esposa de Moraes com o Master e sem mencionar a venda da participação de Toffoli no Resort Tayayá a um fundo ligado a Daniel Vorcaro.

Todos estes fatos mostram que a pizza está a caminho a fim de inviabilizar qualquer investigação relacionada a ministros do STF. Trata-se da manutenção de um sistema de poder.