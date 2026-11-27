Possível liberdade de Trabuco será o divisor de águas entre um dólar a R$ 5,00 ou a R$ 7,00

O dólar foi feito para humilhar os economistas. A frase atribuída a Edmar Bacha resume a dificuldade de prever o câmbio: quem imaginava que a moeda, abaixo de R$ 5,00 após o 1º turno, chegaria a R$ 6,00 depois da virada improvável de Lula? Cravar um número é difícil, mas é possível traçar uma tendência.

Três forças determinam o preço do dólar: o fluxo de oferta e demanda, o diferencial de juros entre Brasil e EUA e as expectativas. Hoje pesa sobretudo a última. A falta de compromisso de Lula com o controle dos gastos leva investidores a trocar ativos brasileiros por dolarizados. O pacote fiscal aprovado, centrado na arrecadação e sem cortes estruturais, prevê economia de R$ 56 bilhões, quando estabilizar a dívida exigiria cerca de R$ 300 bilhões por ano.

Com a dívida em alta e os juros americanos elevados, nem um diferencial de cerca de 10% ao ano segura o capital: basta o dólar subir mais que isso para o investimento nos EUA superar a renda fixa brasileira. O fluxo também não ajuda: o petróleo mais barato, com o arrefecimento do conflito entre Irã e EUA, e o risco do El Niño sobre as exportações agrícolas reduzem a entrada de dólares.

Nesse cenário, Lula convidou Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho do Bradesco, para a Fazenda, e o dólar recuou de R$ 5,83 para perto de R$ 5,68. Resta saber se ele será decorativo, como Joaquim Levy no governo Dilma, ou terá liberdade para atuar. Essa liberdade será o divisor de águas entre um dólar a R$ 5,00 ou a R$ 7,00. Façam suas previsões.

Eu não me arrisco, pois sou economista — e o dólar foi feito para humilhar os economistas.